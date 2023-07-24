Экспорт электроэнергии в Словакию так и не состоялся в первый день после его возобновления — Finance.ua

Экспорт электроэнергии в Словакию так и не состоялся в первый день после его возобновления Сегодня 19:35 — Энергетика

Экспорт электроэнергии в Словакию так и не состоялся в первый день после его возобновления

Экспорт электроэнергии в Словакию, который возобновило НЭК «Укрэнерго» с 23 июля, так и не состоялся.

Об этом свидетельствуют данные на сайте сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, передает « Интерфакс-Украина ».

Согласно данным ENTSO-E, объем экспорта составлял 0 МВт-час, несмотря на бронирование по 10 МВт мощности межгосударственного сечения с украинской стороны и по 40 МВт со словацкой на шесть часов поставок с 9:00 до 14:00.

Кроме того, по данным «Укрэнерго», компания, проведя первый после продолжительного перерыва аукцион 21 июля по распределению мощности для экспорта с поставкой на 23 июля, не предлагала трейдерам сечение для экспорта ни на 24, ни на 25 июля.

Добавляется, что импорт электроэнергии из Словакии продолжался и после того, как Украина возобновила экспорт. В субботу было импортировано 2554 МВт-ч, что почти на 40% больше, чем в пятницу. В воскресенье импорт сократился до 1717 МВт-ч, что на 32,7% меньше, чем в субботу.

Економічна Правда По материалам:

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