Экспорт дизтоплива из россии существенно вырос: список самых злостных покупателей — Finance.ua

Экспорт дизтоплива из россии существенно вырос: список самых злостных покупателей Сегодня 17:34

Объемы поступлений российских газойлов и дизельного топлива в порты других стран за неделю 22−28 января выросли на 50% по отношению к предыдущей неделе и составили 973 тыс. тонн, сообщают в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственное исследование.

Так, самые большие объемы были отправлены из портов «Приморск», «Новороссийск» и «Туапсе», на которые пришлось 79% экспорта.

Самыми крупными по объемам странами, куда 22−28 января поступали российские газойли и дизтопливо, были Бразилия, Турция, Сенегал и Тунис. На них приходится 75% поставок. Сенегал и Тунис получили из российских портов 86,5 тысячи и 78 тысяч тонн дизтоплива и газойля.

На прошлой неделе российское топливо впервые добралось до берегов Венесуэлы. Танкер Sea Maverick 28 января доставил 35 тыс. тонн дизтоплива.

Кроме того, объемы поступления российского дизтоплива и газойля в турецкие порты выросли с 220 тыс. тонн до 241 тыс. тонн. россия была единственным поставщиком дизтоплива и газойля в Турцию морским путем на прошлой неделе.

Наибольшие объемы поступили на терминалы в Мерсине (79 тыс. тонн), Мармаре (57 тыс. тонн) и Ярымдже (37 тыс. тонн). Также 9 тыс. тонн дизтоплива прибыло на Tupras Izmit Refinery.

Тем временем поступления российских дистиллятов в бразильские порты на прошлой неделе выросли в 2,5 раза и составили 323 тыс. тонн. Все грузы были отправлены из балтийских портов.

УНІАН По материалам:

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