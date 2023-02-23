Эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в Украине весной 2023 года — Finance.ua
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Эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в Украине весной 2023 года

Валюта
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Курс доллара в Украине весной 2023 года вряд ли продемонстрирует какие-либо сильные колебания.
По мнению экономиста Даниила Монина, курс может начать стремительно расти, только если будут задержки с поступлениями финансирования, передает 24 канал.
«К примеру, будет поступать не 3 миллиарда, а 1,5 или 1. Но в целом я думаю, что весной у нас будет достаточно стабильная курсовая ситуация», — отметил эксперт.
Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко прогнозирует, что амплитуда колебаний наличного курса в марте составит 39,5 — 41 грн/долл. Он уверен, что в феврале был сформирован экономически обоснованный валютный коридор на ближайшие 1,5 — 2 месяца:
«В общем, есть все основания полагать, что ситуация на валютном рынке в марте будет похожа на февральскую».
По материалам:
Телеканал 24
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