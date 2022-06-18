Эксперты составили рейтинг кроссоверов, отличающихся максимальной устойчивостью к коррозии — Finance.ua

Эксперты составили рейтинг кроссоверов, отличающихся максимальной устойчивостью к коррозии

Эксперты составили рейтинг кроссоверов, отличающихся максимальной коррозионной устойчивостью. В список вошли шесть моделей.

1. Volvo ХС90

Владельцы Volvo XC90, рассказывая о преимуществах своего автомобиля, отмечают не только респектабельность и комфорт, но и исключительную надежность. Даже те, кому этот автомобиль пришелся совсем не по душе, отмечают прочность кузова и отличное качество лакокрасочного покрытия.

Машина не ржавеет совсем (ну разве что неродной фаркоп может покрыться «рыжиками»). Крайне крепкий, надежный и просто нержавеющий аппарат.

2. Honda CR-V

Этот автомобиль может полностью справляться с коррозией в течение 10-12 лет. Затем незначительная ржавчина может появиться под пластиковыми накладками и... все.

Кроме того, этот кроссовер можно назвать самым надежным в этом рейтинге, поскольку способен проехать без ремонта силового агрегата и трансмиссии более 500 тысяч километров.

Антикоррозионная стойкость RAV4 просто впечатляет — по качеству лакокрасочного покрытия он выигрывает почти у всех своих одноклассников, и даже машины первых лет выпуска сложно найти с запущенным ржавым кузовом.

3. Audi Q5

Кузов Q5 имеет горячую двустороннюю оцинковку, а это, пожалуй, наиболее эффективный способ защиты от коррозии. Правда, лакокрасочное покрытие здесь тонковатое, и особенно оно страдает на колесных арках.

4. Lexus RX

Все кузовные детали этого кроссовера имеют двустороннюю гальваническую оцинковку. Незначительные следы коррозии могут появляться только при эксплуатации в крупных городах, где улицы зимой щедро посыпают реагентами. Лакокрасочное покрытие кузова относительно тонкое, но защита от коррозии находится на самом высоком уровне.

5. Toyota RAV (2008-2010 г.в.)

На большинстве таких автомобилей можно найти только локальные «рыжики» от сколов. Несколько омрачают картину только ржавые капоты на некоторых экземплярах, которые перекрашивались по гарантии.

Отзывы владельцев этого паркетника пестрят восторженными эпитетами — вот почему для многих подержанный RAV4 выглядит очень интересным приобретением.

6. BMW X5 (кузов Е70)

Кроссовер отлично защищен от коррозии. Качество окрашивания и антикоррозионной обработки здесь на таком высоком уровне, что даже у самых старых экземпляров с большим пробегом ржавчина если и есть, то только точечная: под уплотнительными резинками, на колесных арках или кромках дверей.

BMW X5 (E70) крайне требователен к качеству обслуживания. Оригинальные запчасти и расходники, хорошее топливо, своевременная замена масла в агрегатах — денег на это уйдет немало, но вы получите отличный автомобиль, который долго не испугает ржавчиной.

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