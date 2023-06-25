Эксперты рассказали, почему не «холодит» кондиционер в авто — Finance.ua

Эксперты рассказали, почему не «холодит» кондиционер в авто Сегодня 23:56 — Технологии&Авто

Кондиционер в автомобиле летом становится по-настоящему незаменимой вещью, обеспечивающей комфорт пребывания в салоне даже в жару. Что делать, если он вышел из строя и перестал включаться, читайте далее.

Первое, что следует сделать, — проверить состояние электротехнических компонентов системы кондиционирования. Если компрессор кондиционера не включается, все контакты и провода нужно прозвонить с помощью соответствующего прибора. Если у автовладельца таких навыков нет, нужно ехать на СТО.

Если кондиционер все же работает, но не «холодит» (не охлаждает воздух в салоне автомобиля), следует проверить количество хладагента в нем. В таких случаях имеет место утечка фреона.

Чтобы выявить дефект, нужно запустить двигатель, открыть капот и прикоснуться к двум трубкам кондиционера, идущим от компрессора. Одна трубка должна быть гораздо холоднее другой. Если разница существенная, тогда все нормально. Если трубки примерно одной температуры, значит, фреон «уходит».

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