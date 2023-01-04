Эксперты рассказали, почему даже современные двигатели нужно прогревать зимой — Finance.ua
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Эксперты рассказали, почему даже современные двигатели нужно прогревать зимой

Технологии&Авто
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Необходимость прогрева автомобиля зимой — один из самых дискуссионных вопросов среди автовладельцев. Одни считают, что автомобиль прогреется на ходу, а другие вообще любят греть авто на холостом ходу до получаса.
Современные моторы длительного прогрева не требуют, но хотя бы небольшой прогрев на месте им все же необходим, отмечают эксперты.
Объяснить это можно как изменением тепловых зазоров внутри двигателя, так и тепловым дисбалансом, возникающим при агрессивной езде на холодную. Моторное масло в таких случаях по всем каналам не расходится, и двигатель получает ударную нагрузку, непосредственно влияющую на его срок службы.
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Если вы торопитесь, дайте двигателю поработать хотя бы минуту, а затем начинайте движение плавно, повышая скоростной режим по мере прогрева двигателя и других узлов. Избегайте высоких оборотов, пока датчик температуры не покажет хотя бы 50-60 градусов.
Что касается длительности прогревания, то единого рецепта нет, но оптимальным, как правило, считается компромиссный вариант, когда сначала мотор работает «на холостых» несколько минут, а затем водитель плавно начинает движение, избегая высоких оборотов в первые минуты езды.
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По материалам:
mmr.ua
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