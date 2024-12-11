Эксперты рассказали, как защитить двигатель и продлить его срок службы зимой — Finance.ua

Эксперты рассказали, как защитить двигатель и продлить его срок службы зимой Сегодня 06:12

Эксперты рассказали, как защитить двигатель и продлить его срок службы зимой

Правильная защита двигателя с наступлением холодов поможет минимизировать его износ в условиях низких температур и тем самым продлить срок службы. Одно из главных мер является подбор и замена моторного масла.

По словам экспертов, в наше время подход к выбору масла изменился: в частности, понятия «зимнее масло» больше нет. Современные моторные масла подходят для эксплуатации в любых климатических условиях, однако их выбор и своевременная замена играют немаловажную роль в сохранении ресурса силового агрегата.

Главное правило, которое эксперты рекомендуют соблюдать, это соответствие допусков используемого масла, рекомендациям производителя и строгое соблюдение интервала его замены.

Также, по словам экспертов, важную роль в жизни двигателя играет фильтр, предотвращающий утечку масла и обеспечивающий необходимый уровень давления в системе. Использование поддельных или откровенно дешевых фильтров чревато серьезными проблемами и дорогостоящим ремонтом.

Еще одним фактором, влияющим на состояние моторного масла зимой, является образующийся конденсат. Короткие поездки, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры, способствуют накоплению влаги. Это снижает смазочные свойства жидкости и увеличивает риск образования белой пены — эмульсии.

Чтобы избежать лишнего износа деталей и обеспечить максимальную эффективность их работы, нужно прогревать автомобиль перед началом движения, доводя тем самым все его узлы до рабочей, безопасной для эксплуатации температуры. Особенно важно делать эту процедуру в холодное время года.

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MMR По материалам:

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