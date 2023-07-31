Эксперты — о необходимости сохранения человеческого капитала ради восстановления Украины после победы Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Согласно данным ООН, количество зарегистрированных в странах мира украинских беженцев составляет 6,3 млн человек. По экспертным расчетам, в странах Европы находится от 3,7 до 4,8 млн человек.

Половину вынужденных мигрантов за рубежом составляют дети, а большинство взрослых — женщины 25−49 лет. Согласно разным прогнозам, от 40% до 60% мигрантов могут остаться за границей (с течением времени склонность мигрантов к возвращению постепенно снижается).

По оценке Министерства экономики, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно привлечь 4,5 миллионов сотрудников на рынок труда.

Следовательно, разработка государственной политики возвращения вынужденных мигрантов наряду со стимулирующими мерами по преодолению грядущего дефицита рабочей силы должна стать неотъемлемой составляющей послевоенного восстановления, которая будет реализовываться в рамках Плана восстановления от последствий войны.

Об этом шла речь на заседании УСПП и Антикризисного штаба устойчивости экономики в условиях военного положения. К мероприятию присоединились представители Минэкономики, Минсоцполитики, Верховной Рады Украины, работодатели, профсоюзы, ученые из Национальной академии наук.

В частности, специалисты давно говорят: решение о возвращении часто принимают даже не выехавшие с детьми женщины, а сами дети. Если Минобразования разработает простую и понятную программу поддержки связи с учащимися, переехавшими за границу, продолжение их вовлеченности в социальные активности в школах Украины и т. п. — это уже повысит уровень возвращения семей на несколько пунктов. И это только один пример того, что можно и нужно делать.

Другая задача — формировать условия для роста заработных плат в Украине. Среди беженцев высокий уровень молодых людей с высшим образованием — от 70 до 79%. В основном это жители больших городов. Сельское население в большинстве своем осталось в Украине. Они вернутся, если разница в уровне доходов в Украине и ЕС не будет столь разительной, как сейчас.

Очень важно нивелировать какие-либо линии разделения общества. Например, тех, кто служил в ВСУ, тех, кто остался в Украине и тех, кто уехал и устраивал свою жизнь за рубежом. Все эти категории будут иметь разный опыт переживания войны и разную степень вовлеченности в одержания победы.

Элла Либанова — директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи — отмечает: для военнослужащих, конечно, должны быть льготы и преференции. С этим соглашается все общество. Основной вопрос к тому, нужно ли выделять льготами и особой поддержкой уехавших, желая их вернуть в Украину? Это может вызвать волну возмущения тех украинцев, которые всю войну оставались на родной земле, платили налоги, поддерживали местный бизнес, производителей и т. д.

По убеждению УСПП, выходом здесь может быть только следующая формулировка: льготы и поддержка государства необходима украинцам, которые лишились жилья и имущества, независимо от того, выехали они из Украины или остались.

Для всех остальных граждан, получивших временное убежище в ЕС, Британии, Канаде, США и т. д. — стимулы для возвращения домой должны быть опосредованными. Это повышение уровня образования, зарплат в Украине, наличие гибкой системы переквалификации, экологические решения для городов и т. д.

Особое внимание должна получить демографическая ситуация, ведь по состоянию на начало лета 2023 года на подконтрольных Украине территориях проживает около 31,6 млн граждан. Как эта цифра будет меняться, зависит от сроков окончания войны.

«Если опираться на вариант победы в 2025 году с выходом на границы 1991 года (возвращение Крыма предполагается позже), можно ожидать, что в 2030 году в Украине будет проживать 32−35 млн человек», — отметила Элла Либанова.

При этом она отметила, что депопуляция неизбежна при любых условиях. Чтобы поддерживать данные цифры, придется ежегодно привлекать около 300 тыс. мигрантов из других стран. И здесь много как плюсов, так и очевидных минусов.

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