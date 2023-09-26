Эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом (фото) — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом (фото) Сегодня 05:41 — Технологии&Авто

В рейтинг вошли 10 премиальных автомобилей с пробегом, имеющих множество плюсов. Эти модели стали гораздо доступнее на вторичном рынке.

Британские эксперты назвали лучшие подержанные премиальные автомобили. Эти модели предлагают высокий уровень комфорта и доступнее новых моделей. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.

На вторичном рынке есть множество роскошных автомобилей. Стоит отметить, что далеко не все они отлично сохранились спустя годы.

Эксперты выделили 10 моделей, на которые следует обратить внимание. Эти автомобили имеют множество преимуществ перед конкурентами.

10. Land Rover Forward Control 101 (1972 — 1978 годы)

Land Rover Forward Control 101 сильно отличается от многих моделей британского бренда. Этот вездеход был разработан для нужд армии, но позже стал доступен для гражданских лиц.

9. Toyota Hilux (1988 — 2004 годы)

О надежности Toyota Hilux ходят легенды, и многие из них являются правдой. Это выносливый пикап с недорогой стоимостью обслуживания.

8. Jeep Cherokee (1993 — 2000 годы)

Jeep Cherokee отличается агрессивным дизайном и высоким уровнем надежности. Также это комфортабельный внедорожник с мощными двигателями.

7. Land Rover Defender 110 (1990 — 2016 годы)

Land Rover Defender подходит для водителей, которым нужен выносливый внедорожник. Также эта модель медленно дешевеет, что полезно при перепродаже.

6. Toyota Land Cruiser (1984 год — наше время)

Toyota Land Cruiser является альтернативой внедорожнику Land Rover Defender. Эта модель имеет несколько поколений, поэтому подобрать подходящий автомобиль на вторичном рынке не составит труда.

5. Volkswagen Touareg (2002 — 2010 годы)

Volkswagen Touareg предлагает высокий уровень комфорта, а также способен справиться с бездорожьем. Помимо этого кроссовер отличается роскошным интерьером и богатым оснащением.

4. Volkswagen T3 Syncro (1984 — 1992 годы)

Если вам нужен микроавтобус, на котором можно ездить по бездорожью, то стоит обратить внимание на Volkswagen T3 Syncro. Эта модель отличается высокой степенью надежности и недорогой стоимостью обслуживания.

3. Land Rover Discovery (2004 — 2009 годы)

Land Rover Discovery не так роскошен, как многие другие автомобили бренда. Однако эта модель способна справиться со суровым бездорожьем.

2. Toyota Land Cruiser Amazon (1998 — 2007 годы)

Toyota Land Cruiser Amazon является одним из самых лучших премиальных внедорожников. Также этот автомобиль отлично подходит для бездорожья.

1. Suzuki SJ/Jimny (1981 — 2005 годы)

Suzuki Jimny стал очень доступным на вторичном рынке. Этот внедорожник отлично чувствует себя на бездорожье, но и поездки по городу не доставят проблем владельцу.

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Фокус По материалам:

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