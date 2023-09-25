Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото) — Finance.ua

Эксперты назвали лучшие компактные кроссоверы 2023 года (фото) 25.09.2023, 02:33 — Технологии&Авто

Британские эксперты назвали лучшие новые компактные кроссоверы 2023 года. Эти модели имеют множество преимуществ перед конкурентами. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.

Компактные кроссоверы являются одним из самых популярных типов автомобилей. Это довольно бюджетные модели с практичными интерьерами и приятной управляемостью.

В рейтинг вошли 10 компактных кроссоверов. Эксперты назвали все основные достоинства и минусы каждой из представленных моделей.

Топ 10 новых компактных кроссоверов 2023 года:

10. Lexus UX

Lexus UX предлагает стильный дизайн и приятный интерьер. Также кроссовер отличается высоким уровнем надежности и приятной управляемостью.

Плюсы:

приятная управляемость;

стильный дизайн.

Минусы:

мало места внутри;

маломощные двигатели.

9. Kia Sportage

Kia Sportage является одним из самых популярных компактных кроссоверов в Британии. Эта модель имеет яркий дизайн и доступна с множеством силовых установок на выбор.

Плюсы:

стильный дизайн;

роскошный интерьер;

большой выбор двигателей.

Минусы:

гибридная силовая установка работает не плавно;

неприятная управляемость.

8. Audi Q3

Audi Q3 комфортнее многих своих конкурентов. Также этот кроссовер доступен с большим количеством двигателей на выбор.

Плюсы:

низкий расход топлива;

стильный дизайн.

Минусы:

не самый роскошный интерьер.

7. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan предлагает просторный и практичный интерьер, а также стильный дизайн. Также кроссовер имеет комфортную подвеску.

Плюсы:

есть мощные двигатели;

просторный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

устаревшие технологии.

6. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai нового поколения стал более просторным и технологичным по сравнению со своим предшественником. Эта модель также предлагает экономные двигатели.

Плюсы:

приятный интерьер;

много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

МКПП работает нестабильно;

неудобная информационно развлекательная система.

5. BMW X1

BMW X1 является комфортным кроссовером с высоким качеством сборки. Также внутри достаточно места для большой семьи.

Плюсы:

высокое качество сборки;

приятная управляемость;

стильный дизайн.

Минусы:

нестабильная коробка;

неудобная информационно-развлекательная система.

4. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson четвертого поколения доказал, что южнокорейские автомобили могут быть красивыми. Этот кроссовер также предлагает богатое оснащение и комфортный интерьер.

Плюсы:

низкий расход топлива;

стильный дизайн;

роскошный интерьер.

Минусы:

нестабильная коробка;

маломощные двигатели.

3. Mazda CX-5

Mazda CX-5 является одним из самых стильных кроссоверов в своем сегменте. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью и роскошным интерьером.

Плюсы:

приятная управляемость;

роскошный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

маломощные двигатели;

плохая шумоизоляция.

2. Volvo XC40

Volvo XC40 предлагает стильный дизайн и высокий уровень безопасности. Также это достаточно практичный кроссовер.

Плюсы:

большой выбор двигателей;

красивый интерьер;

высокая плавность хода.

Минусы:

неприятная управляемость;

не самый просторный интерьер.

1. Range Rover Evoque

Несмотря на высокую стоимость, Range Rover Evoque остается отличным выбором в сегменте компактных кроссоверов. Он значительно комфортнее конкурентов, а также способен справиться с бездорожьем.

Плюсы:

стильный дизайн;

высокая плавность хода;

может справиться с бездорожьем.

Минусы:

высокая стоимость;

не самый надежный;

плохая обзорность.

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Фокус По материалам:

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