Эксперты назвали 10 самых ненужных опций в роскошных авто — Finance.ua

Эксперты назвали 10 самых ненужных опций в роскошных авто Сегодня 22:22 — Технологии&Авто

Эксперты назвали 10 самых ненужных опций в роскошных авто

Двухцветная окраска кузова, доставка автомобиля дилеру, радиаторная решетка с подсветкой и вышитые монограммы на подголовниках — это лишь несколько ненужных опций, за которые переплачивают покупатели роскошных автомобилей.

К такому выводу пришли эксперты портала HotCars

Первое место в рейтинге занимает доставка автомобиля, которая в ряде стран и вовсе бесплатная. Так, компания Porsche берет 550 долларов за доставку Porsche Panamera 2023 в Porsche Experience Center в США, в то время как европейским клиентам не приходится платить за доставку машины.

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Второе место в списке «допов» занимает двухцветная окраска кузова. Да, такой прием помогает создать визуально привлекательный контраст, но также увеличивает стоимость автомобиля. Кроме того, некоторые изготовители роскошных машин предлагают покупателям покрасить автомобиль в любой выбранный ими цвет. Стоит такая услуга в среднем от 10 до 20 тысяч долларов.

На третьем месте — ключи, которые имеют эксклюзивный дизайн или исполнены в едином стиле с интерьером или экстерьером автомобиля. Это самый распространенный вариант персонализации роскошных автомобилей, который стоит в среднем около 200 долларов.

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За ключами с индивидуальным дизайном в рейтинге HotCars размещаются радиаторные решетки с подсветкой. Они придают автомобилю еще более эффектный внешний вид в темное время суток, однако не несут никакой практической пользы и прибавляют к цене автомобиля минимум 1700 долларов.

Также в пятерку самых ненужных опций роскошных автомобилей вошли обработанные кристаллами аксессуары — например, фары, селекторы КПП. Стоит такая декоративная отделка, как правило, более 1000 долларов.

Шестое место в списке бесполезных и самых дорогих опций роскошных автомобилей занимает кузов из углеволокна. Именно такой для своих спорткаров предлагают McLaren, Koenigsegg и Ford. Правда, в случае McLaren Senna покупателям, избравшим карбоновый кузов, придется выложить почти полмиллиона долларов.

Еще одна бесполезная и дорогостоящая опция — отделка салона автомобиля углеволокном, алюминием и деревом. Стоит такая персонализация несколько тысяч долларов.

Некоторые люксовые бренды, такие как Koenigsegg, предлагают некоторым автомобилям индивидуальные комплекты для багажа. К примеру, покупатели Koenigsegg Gemera за дополнительную плату могут заказать четыре сумки. Правда, стоимость такого комплекта может превышать 10 тысяч долларов.

Завершает топ-10 самых полезных опций роскошных автомобилей услуги персонализированного консьерж-сервиса, которые стоят в среднем 200 долларов в год и подголовники с монограммами, инициалами владельца или логотипами в индивидуальном дизайне.

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