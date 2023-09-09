В мировом автопроме возвращается мода на седаны — Finance.ua

В мировом автопроме возвращается мода на седаны
Международный автосалон IAA, который проходит в Мюнхене, стал свидетелем множества престижных дебютов, хотя, как отмечают автомобильные журналисты, в линейке моделей не было кроссоверов.
Примечательно, что внедорожники, считавшиеся когда-то воплощением автомобильной универсальности, на этом мероприятии отошли на второй план.
EFAHRER указывает на фундаментальные изменения в автомобильном ландшафте, увязывая возрождение элегантного, сдержанного дизайна кузова с повсеместным переходом от бензиновых и дизельных моделей в пользу электрических двигателей.
Поскольку электромобили демонстрируют неэффективность на высоких скоростях, тщательное внимание к аэродинамике снова стало актуальным, поскольку уменьшение сопротивления воздуха равно увеличению дальности пробега на одном заряде.
Кроме того, эксперты утверждают, что покупатели автомобилей постепенно устают от постоянного потока псевдо-внедорожников, что побуждает их снова ценить классические, компактные профили — седаны.
Привлекая внимание к электромобилям, новый Mini Cooper EV заслужил звание лучшего Mini с момента своего первого воплощения. Автомобильный поклонник Герхард Хорн искал преемника своего любимого классического Mini 1982 года — маленького, быстрого, веселого, практичного и бюджетного автомобиля. Новый Mini Cooper EV, по словам Хорна, идеально воплощает эти критерии, являясь отличным повседневным автомобилем с экономически выгодной электрической энергией.
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