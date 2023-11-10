Эксперт: в ходе ликвидации банка часто забывают о депозитарии с ценными бумагами — Finance.ua

Эксперт: в ходе ликвидации банка часто забывают о депозитарии с ценными бумагами Сегодня 09:35

Комиссии по ликвидации банков часто забывают, что у этих финучреждений есть еще одна составляющая их деятельности — депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги.

Как рассказал Президент Профессиональной Ассоциации участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) Алексей Кий, есть случаи, когда люди годами не могут распоряжаться имуществом в виде ценных бумаг, хранившихся в депозитариях давно ликвидированных банков.

По словам эксперта, с началом процедуры ликвидации банка все полномочия — и не только по средствам, но и по решению вопросов с ценными бумагами — переходят к назначенному Фондом гарантированию ликвидатору.

«НБУ принимает решение об отмене лицензии (банка — ред.) и в то же время принимает решение о назначении ликвидатора. К ликвидатору переходят все властные полномочия, и, как правило, он забывает, что там (в банке — ред.) есть депозитарное учреждение, забывает, что там есть бумаги ценные. Он концентрируется на деньгах», — пояснил президент ПАРД, отметив ответственность именно ликвидатора, который должен способствовать урегулированию ситуации и с ценными бумагами в процессе ликвидации банка.

Эксперт описал процесс обращения с ценными бумагами с момента начала процедуры ликвидации банка. Следовательно, после принятия Нацбанком решения о ликвидации банка Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам также принимает решение об отзыве лицензии на ведение депозитарной деятельности. Это решение можно обжаловать. В то же время банк (а точнее — уже его ликвидатор) должен сообщить клиентам, чьи ценные бумаги находятся на сохранении в его депозитарии, о возникшей ситуации, чтобы они могли открыть счета в других депозитарных учреждениях и перевести все туда.

«На 30-й день после принятия решения Комиссии об отмене лицензии (на ведение депозитарной деятельности — ред.) наступает другой период — период 60 дней. За этот период ликвидатор обязан подготовиться к передаче учета ценных бумаг в другое место. За это время депоненты банка могут открывать счета в других депозитарных учреждениях, и банк должен проводить эти операции. Он не имеет права открывать новые счета, а эти операции должен проводить», — пояснил эксперт.

Однако с 61 дня операции по инициативе депонентов уже невозможны, и в дальнейшем ликвидатор должен передать все документы в Национальный депозитарий. Как объяснил Кий, у Национального депозитария очень жесткие требования к документации, их составлению и учету.

Но, как объяснил эксперт, часто ликвидатор забывает об этой процедуре.

УНН По материалам:

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