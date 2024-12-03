Эксперт спрогнозировал, как изменятся тарифы на газ с начала следующего года — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, как изменятся тарифы на газ с начала следующего года Сегодня 21:03 — Энергетика

Эксперт спрогнозировал, как изменятся тарифы на газ с начала следующего года

Даже если транзит российского газа через Украину будет прекращен, вряд ли тарифы на газ в Украине изменятся с 1 января. Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко

В комментарии УНИАН он заявил, что отмена транзита в перспективе будет влиять, в частности, на стоимость газа для населения. Также специалист спрогнозировал, на сколько вырастет тариф на газ в следующем году.

«Можно посчитать, сколько нужно средств, чтобы компенсировать потери, которые бюджет Украины может понести вследствие отказа от транзита российского газа. Для того чтобы восполнить свою газотранспортную систему, Украине нужно будет закупить по меньшей мере 2 миллиарда кубометров газа. В денежном эквиваленте речь идет об 1,1 миллиард долларов (около 45 млрд гривен)», — сказал Попенко.

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По его словам, в год транзит газа из россии Украине приносил около 600 миллионов долларов (это примерно 25 млрд гривен), и эту сумму государство будет терять. По его мнению, таким образом Украине нужно будет где-то найти 1,7 млрд долларов (около 70 млрд гривен). Он добавил:

«Частично компенсация потерь бюджета будет переведена на простых украинцев. То, насколько вырастет стоимость газа, может зависеть от того, будут ли выборы в Украине в 2025 году. Если выборы запланируют, возможно, повышение тарифа не будет очень ощутимым, например, он вырастет не до 14 гривен за кубометр, а только до 10 грн. В случае отсутствия выборов граждан может ждать более серьезный рост тарифов — до 12 или, возможно, даже до 14 гривен за кубометр».

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УНІАН По материалам:

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