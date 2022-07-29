Эксперт рассказала, как разблокирование украинских портов повлияет на стоимость продуктов в Украине — Finance.ua

Эксперт рассказала, как разблокирование украинских портов повлияет на стоимость продуктов в Украине
Разблокировка украинских портов может уменьшить инфляционное давление на стоимость продуктов питания в Украине.
Об этом сказала директор «Всеукраинского аграрного форума» Мария Дидух в эфире телемарафона.
«Ценовая политика именно на зерновую группу, я имею в виду хлеб и масло, в принципе не зависят от того, будут ли разблокированы порты. Разблокировка портов поможет поступлению валютных средств в украинскую экономику. Я думаю, что этот значительный приток валютных средств немного остановит темп инфляции, и стоимость продуктов в Украине может немножко снизиться», — сказала она.
о словам Дидух, с другой стороны, производство всех основных культур и овощей в Украине сейчас на должном уровне. Но из-за роста курса валют могут подорожать импортные продукты питания.
«Так, из-за оккупации южного региона мы зависим от импорта, и здесь цена будет зависеть от курса валют в Украине. Но резкого подорожания продуктов питания в Украине в ближайшее время не предвидится, у нас всего достаточно», — пояснила эксперт.
Справка Finance.ua:
- 22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов — «Одесса», «Черноморск» и «Южный» — для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
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