Эксперт рассказал об уменьшении объемов импорта напитков в Украину — Finance.ua

Эксперт рассказал об уменьшении объемов импорта напитков в Украину Сегодня 13:34 — Казна и Политика

По результатам 2022 года стоимость импортируемых алкогольных и безалкогольных напитков в Украине составила 490 млн долл., что на 32% меньше показателя 2021 года в 719 млн долл.

Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции «Института аграрной экономики» Богдан Духницкий.

По его словам, основную долю в структуре отечественных закупок продукции этой группы в прошлом году традиционно заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%. Это преимущественно виски, бренди, коньяк, водка, ром, ликеры и сладкие наливки, которых было импортировано около 61 тыс. тонн на общую сумму 191 млн долл.

В частности, виноградных и других вин ввезено 56 тыс. тонн стоимостью 136 млн долл.

В то же время импорт натуральных и минеральных вод в прошлом году составил 203 тыс. тонн на сумму 107 млн долл., а солодового пива — 63 тыс. тонн стоимостью 55 млн долл.

Эксперт отметил, что основными поставщиками различных напитков в Украину в прошлом году стали страны Евросоюза. Они обеспечили 63% стоимостных объемов импорта.

При этом на общие поставки данной продукции из:

Италии пришлось 13,5% стоимости импорта,

Польши — 12,2%,

Великобритании — 11,4%,

Грузии — 11%,

Германии — 7,1%,

Франции — 5,1%,

Испании — 4,1%,

Бельгии — 4%.

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УНІАН По материалам:

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