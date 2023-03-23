Эксперт рассказал об уменьшении объемов импорта напитков в Украину — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал об уменьшении объемов импорта напитков в Украину

Казна и Политика
53
По результатам 2022 года стоимость импортируемых алкогольных и безалкогольных напитков в Украине составила 490 млн долл., что на 32% меньше показателя 2021 года в 719 млн долл.
Об этом сообщил старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции «Института аграрной экономики» Богдан Духницкий.
По его словам, основную долю в структуре отечественных закупок продукции этой группы в прошлом году традиционно заняли алкогольные напитки с концентрацией спирта менее 80%. Это преимущественно виски, бренди, коньяк, водка, ром, ликеры и сладкие наливки, которых было импортировано около 61 тыс. тонн на общую сумму 191 млн долл.
В частности, виноградных и других вин ввезено 56 тыс. тонн стоимостью 136 млн долл.
В то же время импорт натуральных и минеральных вод в прошлом году составил 203 тыс. тонн на сумму 107 млн долл., а солодового пива — 63 тыс. тонн стоимостью 55 млн долл.
Эксперт отметил, что основными поставщиками различных напитков в Украину в прошлом году стали страны Евросоюза. Они обеспечили 63% стоимостных объемов импорта.
При этом на общие поставки данной продукции из:
  • Италии пришлось 13,5% стоимости импорта,
  • Польши — 12,2%,
  • Великобритании — 11,4%,
  • Грузии — 11%,
  • Германии — 7,1%,
  • Франции — 5,1%,
  • Испании — 4,1%,
  • Бельгии — 4%.
Кстати, у Finance.ua💗 появилась своя страница в Instagram . Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.