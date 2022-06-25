Эксперт рассказал о «плюсах» отмены нулевой растаможки — Finance.ua

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Эксперт рассказал о «плюсах» отмены нулевой растаможки

Казна и Политика
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Эксперт рассказал о «плюсах» отмены нулевой растаможки
Эксперт рассказал о «плюсах» отмены нулевой растаможки
Верховная Рада вернула плату за таможенное оформление автомобилей, которые ввозятся на территорию Украины. Теперь необходимо нормализировать ситуацию с импортом и снять проблему с двойными курсами валют.
Такое мнение «Фактам» высказал экономист, политик и общественный деятель Павел Кухта.
По его словам, автомобильная тема сильно цепляет людей. Здесь действительно есть нелогичная ситуация, потому эксперт выступает против того, чтобы машины обкладывали налогами.
«Они не производятся в Украине, и эта тенденция продлится как минимум до конца года. Дать людям дешевые автомобили — это абсолютно нормальное решение», — рассказал Кухта.
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Он отметил, что нулевая растаможка транспорта таит в себе нюансы.
«Во-первых, наши люди сейчас сильно обеднеют из-за войны. Второе — огромное количество людей выедет из страны, и у нас тоже появятся автомобили внутри рынка, которые будут продавать. Не нужно драматизировать по поводу подорожаний авто. Нужно нормализировать ситуацию с импортом и снять проблему с двойными курсами валют — это поможет привлечь деньги в страну, а также стимулировать собственного производителя. Это рабочие места и приток инвестиций», — рассказал о необходимых шагах эксперт.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада одобрила правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля;
  • вместе с тем документ освобождает от уплаты сбора в Пенсионный фонд легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими);
  • эксперты Института исследований авторынка прогнозируют, что с возвратом «довоенных» ставок растаможки, импорт снова приостановится до уровня нескольких тысяч авто в месяц.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в дороге.

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По материалам:
Апостроф
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