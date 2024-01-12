Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны — Finance.ua

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны Сегодня 17:02 — Валюта

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Ситуация с курсом гривны может развиваться по оптимистичному или пессимистичному сценарию. От чего это зависит, в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

На данный момент ситуация на рынке валют в Украине зависит от поступления макрофинансовой помощи.

«Есть два сценария. Если не будет макрофинансовой помощи — курс доллара покатится достаточно сильно. Потому что если не будет макрофинансовой помощи — начнут сокращаться золотовалютные резервы, при сокращении валютных резервов, соответственно, НБУ будет зажимать валютный рынок, однозначно будет уменьшать общий объем интервенций ежемесячных, ежедневных.

Вы же понимаете, что на сегодняшний день единственный источник поступления валюты на валютный рынок Украины — валютные резервы НБУ. Если НБУ увидит, что валютные резервы начали сокращаться — он станет уменьшать общий объем выброса валютных резервов на рынок. Что произойдет — при нарастающем спросе полезет сильно вниз гривна и начнет расти доллар", — описал эксперт пессимистичный сценарий.

Если же макрофинансовая помощь поступит — ситуация будет разворачиваться по оптимистичному сценарию.

«Если макрофинансовая помощь будет своевременно — мы практически не увидим никаких изменений, он будет болтаться в размере 38−39, то что мы имеем сейчас и все. То, что сейчас гривна немного ослабляется, это как раз связано с теми процессами ожидания, все стоят на низком старте и будут принимать соответствующие решения в зависимости от того, дадут или не дадут деньги», — пояснил Пендзин.

По мнению эксперта, ситуация разрешится до 20-х чисел февраля.

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УНН По материалам:

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