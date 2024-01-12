Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны — Finance.ua

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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Валюта
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Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
Ситуация с курсом гривны может развиваться по оптимистичному или пессимистичному сценарию. От чего это зависит, в комментарии УНН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.
На данный момент ситуация на рынке валют в Украине зависит от поступления макрофинансовой помощи.
«Есть два сценария. Если не будет макрофинансовой помощи — курс доллара покатится достаточно сильно. Потому что если не будет макрофинансовой помощи — начнут сокращаться золотовалютные резервы, при сокращении валютных резервов, соответственно, НБУ будет зажимать валютный рынок, однозначно будет уменьшать общий объем интервенций ежемесячных, ежедневных.

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Вы же понимаете, что на сегодняшний день единственный источник поступления валюты на валютный рынок Украины — валютные резервы НБУ. Если НБУ увидит, что валютные резервы начали сокращаться — он станет уменьшать общий объем выброса валютных резервов на рынок. Что произойдет — при нарастающем спросе полезет сильно вниз гривна и начнет расти доллар", — описал эксперт пессимистичный сценарий.
Если же макрофинансовая помощь поступит — ситуация будет разворачиваться по оптимистичному сценарию.
«Если макрофинансовая помощь будет своевременно — мы практически не увидим никаких изменений, он будет болтаться в размере 38−39, то что мы имеем сейчас и все. То, что сейчас гривна немного ослабляется, это как раз связано с теми процессами ожидания, все стоят на низком старте и будут принимать соответствующие решения в зависимости от того, дадут или не дадут деньги», — пояснил Пендзин.
По мнению эксперта, ситуация разрешится до 20-х чисел февраля.
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По материалам:
УНН
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