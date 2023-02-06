Эксперт рассказал, когда закончится криптозима — Finance.ua

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Эксперт рассказал, когда закончится криптозима

Криптовалюта
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Эксперт рассказал, когда закончится криптозима
Эксперт рассказал, когда закончится криптозима
Следующий бычий рынок начнется раньше, чем думают большинство людей.
Такое мнение высказал в интервью Cointelegraph генеральный директор венчурной компании Morgan Creek Capital Марк Юско.
По его прогнозу, криптозима может закончиться ко II кварталу 2023 года. Юско отметил, что росту рынка цифровых активов будут способствовать сочетание более мягкой политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и приближение халвинга биткоина.

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Халвинг — заложенное в коде биткоина двукратное сокращение награды майнерам за добытый блок в блокчейне. С начала существования сети биткоин производилось 3 халвинга. Следующий ожидается в мае 2024 года.
В августе и декабре 2022 года, а также в январе 2023 года Юско сравнивал биткоин с золотом. Так, в августе он сообщил, что криптозима закончилась, а BTC готов к «параболическому движению вверх через 6-9 месяцев». В декабре заявлял, что BTC заменит золото и вырастет до $250 000 в долгосрочной перспективе. В январе он отметил, что рисковые активы возобновятся, как технологический сектор после краха доткомов, и у BTC будет лучший год, чем у золота.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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