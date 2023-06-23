Эксперт рассказал, что будет с курсом валют на следующей неделе — Finance.ua
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Эксперт рассказал, что будет с курсом валют на следующей неделе

Валюта
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С 26 июня по 2 июля наличный валютный рынок будет находиться в состоянии «относительного спокойствия»: так, при незначительных текущих курсовых колебаниях, которые не превысят 0,5 грн, курсовые рамки будут выглядеть так: 37−38 грн/долл. и 40−41,5 грн/евро.
Такой прогноз дал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой.
«Однако наличный курс доллара будет пытаться зацепиться на нижних отметках коридора колебаний — это, соответственно, 37 грн, а евро наоборот „тянется“ до верхних курсовых границ в 41,5 грн. Наличный курс от официального будет отделять только 2−2,5%, что является достаточно небольшим разрывом, способным снизить интерес граждан к любым попыткам „сыграть“ на разнице курсов», — сказал эксперт.
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По словам Лесового, также характерными для следующих 7 дней могут стать внезапные, но кратковременные переходы «курсовой границы», то есть доллар будет срываться «вниз» за 37 грн (т.е. приближаясь к официальному курсу доллара), а евро «вверх» — за 41,5 грн. Но в любом случае наличный курс будет возвращаться в определенные пределы колебаний.
Эксперт отметил, что с начала года на валютный рынок влияют главным образом экономические факторы, а не психологические, и на следующей неделе вряд ли это изменится.
«Таким образом, на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке существенно не изменится, рынок будет находиться под действием майско-июньских трендов крепкой гривны, баланса между спросом и предложением, постепенном росте экономики страны и мощной международной финансовой поддержке Украины», — резюмировал Лесовой.

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По материалам:
УНІАН
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