Эксперт ответил, чего ждать от курса доллара к гривне в 2025 году — Finance.ua

Эксперт ответил, чего ждать от курса доллара к гривне в 2025 году Сегодня 08:18 — Валюта

Эксперт ответил, чего ждать от курса доллара к гривне в 2025 году

В 2025 году девальвация гривны будет умеренной и сопоставимой с темпами 2024 года. Курс доллара к гривне может возрасти в пределах 5−10%.

Об этом заявил руководитель департамента макроэкономических исследований компании ICU Виталий Ваврищук.

Подход Нацбанка

Как отметил инвестбанкир, Национальный банк выберет подход, при котором будет происходить очень медленная, управляемая, контролируемая девальвация гривны.

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«Я бы оценивал темп девальвации в течение 2025 где-то в диапазоне от 5 до 10%», — сказал он.

Он уточнил, что не стоит ожидать резкой девальвации и резких изменений курса гривны по отношению к доллару, евро и другим валютам.

«Я бы сказал, что примерно у нас будут темпы девальвации, сопоставимые с теми, которые мы имели по результатам 2024 года», — сказал Ваврищук.

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Ваврищук также подчеркнул, что, вероятно, девальвация гривны в 2025 году не создаст значительных затруднений для населения или бизнеса.

По его мнению, рост курса доллара в пределах 5−10% не будет оказывать существенного негативного влияния.

Справка Finance.ua:

аналитики оператора рынка обмена валют «КИТ Group» вместе с коллегами из банка «Глобус» и «Юнекс банка» (оба — Киев) сходятся во мнении, что среднегодовой курс 2025 года будет близким к отметке 45 грн/$1, что соответствует показателю, заложенному в государственный бюджет на следующий год;

Национальный банк Украины в 2025 году обеспечит «устойчивость» валютного рынка. Курс доллара «не взлетит в космос»;

Председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов отметил, что в первом квартале 2025 года курсовые показатели доллара и евро вряд ли выйдут из-под контроля, а все основные этапы девальвации гривны могут происходить по аналогии с 2024 годом: после периодов ее ускорения следует ожидать периодов «девальвационного затишья».

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