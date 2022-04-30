Эксперт объяснил скачки курса гривны — Finance.ua

Эксперт объяснил скачки курса гривны

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Эксперт объяснил скачки курса гривны

Колебания курса на наличном рынке отражают чистый спрос и предложение наличной валюты.

Так прокомментировал ситуацию на валютном рынке исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

«Поскольку влияние войны на официальный валютный рынок минимизировано благодаря предохранителям, введенным НБУ еще в первый день российской агрессии, можем рассматривать черный рынок как зону экспериментов, свободную от любых ограничений. Соответственно, все колебания, которые там происходили, когда сначала курс доллара подскочил до 40 гривен, потом снизился до 32 и фактически приблизился к официальному, а сейчас снова вырос до более 34 гривен, — это отражение чистого спроса и предложения наличной валюты», — сказал Вышлинский.

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По его мнению, рост курса после Пасхи объясняется, среди прочего, дополнительным спросом на валюту со стороны желающих завезти из-за границы автомобили, пока власти не отменили их беспошлинное оформление. К концу недели этот спрос, очевидно, частично утих.

По словам Вышлинского, такое поведение людей, которые несмотря на определенные риски предпочитают операции на черном рынке, вполне понятно. «Если ты можешь продать валюту по лучшему курсу, то почему должен идти в банки? Соответственно, объемы официальной продажи валюты населением достаточно низкие. Думаю, после того как Верховная Рада примет законопроект № 7311 и таким образом закроет „лазейку“ с беспошлинным ввозом, спрос на валюту уменьшится», — предположил эксперт.

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Напомним, Национальный банк разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению с 14 апреля.

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