НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков — Finance.ua

НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков

Сегодня 12:02 — Казна и Политика

НБУ ввел дополнительные валютные ограничения для банков

Национальный банк Украины с 30 апреля сокращает лимиты открытой денежной позиции для банков.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк Украины принял ряд изменений в порядок функционирования валютного рынка, направленных на поддержание стабильности валютного рынка, снижение давления на международные резервы Украины и предотвращение непродуктивного оттока капитала», — говорится в сообщении.

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Так, с 4 мая 2022 года сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала.

Кроме того, с 30 апреля 2022 года:

банки приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте. Обращаем внимание, что ограничение не касается привлечения банками депозитов в иностранной валюте;

банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно: контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну; контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне;

контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривну;

контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне; валютный индекс (курсы нескольких валют) выражен в гривне или цена на банковские металлы в гривне;

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Также с 30 апреля Национальный банк уточнил порядок определения банками-эмитентами курса гривны к иностранным валютам при совершении сделок с использованием электронных платежных средств. В частности:

курс гривны к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс Национального банка (действующий в день отражения банком операции) в случае списания со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод по такой операции клиента производится в иностранной валюте;

курс гривны к иностранной валюте должен быть равным или быть выше официального курса Национального банка (действующего в день отражения банком операции): в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента производится в гривне; на счет клиента денежных средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции производится в иностранной валюте.

в случае списания со счета клиента средств в иностранной валюте, если межбанковский перевод по такой операции клиента производится в гривне;

при зачислении на счет клиента средств в национальной валюте, если межбанковский перевод по такой операции производится в иностранной валюте.

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