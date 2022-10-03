Эксперт объяснил, как «таможенный безвиз» с ЕС повлияет на цены в Украине — Finance.ua

Эксперт объяснил, как «таможенный безвиз» с ЕС повлияет на цены в Украине Сегодня 21:31 — Казна и Политика

Эксперт объяснил, как «таможенный безвиз» с ЕС повлияет на цены в Украине

«Таможенный безвиз» с Евросоюзом, который заработал в Украине с 1 октября, может вызвать незначительный рост цен на некоторые группы товаров.

Об этом сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире информационного телемарафона.

«Теоретически очень минимальный эффект на цены по определенным группам товаров будет, это приведет к росту цен... Но это точно не станет основным фактором влияния», — сказал он.

По словам Фурсы, «таможенный безвиз» способствует увеличению экспорта через наши западные границы, что особенно важно, когда порты работают не на полную мощность.

«И это присоединяется к другой истории, что все квоты и все ограничения сняты, которые ранее были предусмотрены соглашениями о свободной торговле и об ассоциации. То есть сейчас для украинского бизнеса гораздо меньше препятствий», — отметил эксперт.

Также Фурса прокомментировал предстоящее подписание «промышленного безвиза» с ЕС. По его словам, «промышленный безвиз» важен для того, чтобы украинские производители не сталкивались с ограничениями доступа к европейскому рынку, который является самым платежеспособным в мире.

«Это большая привилегия и огромные возможности для украинского бизнеса», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 30 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал документы о реализации «таможенного безвиза» с Европейским Союзом.

Ранее, 7 июля, Еврокомиссия приняла решение о приглашении Украины в Конвенцию о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенцию об упрощении формальностей в торговле товарами, что означает присоединение государства к «таможенному безвизу».

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