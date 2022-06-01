Эксперт: Ethereum и другие альткоины обойдут Bitcoin — Finance.ua

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Эксперт: Ethereum и другие альткоины обойдут Bitcoin

Сегодня 18:37Финтех и Карты
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Генеральный директор компании Real Vision на фоне недавнего падения альткоинов продолжает считать, что криптовалюты вроде «эфира» в будущем лишат Bitcoin лидерства.
Рауль Пал (Raoul Pal) на подкасте в YouTube заявил, что в долгосрочной перспективе ведущая платформа смарт-контрактов Ethereum сможет превзойти Bitcoin. Макроэкономист согласен, что BTC является лучшим криптоактивом и превосходит «эфир» по рыночной капитализации, объему торгов и количеству активных кошельков.
Однако, по мнению Пала, за последние несколько лет Эфириум уже нашел способ превзойти BTC.

Ethereum: чего ждать от «криптовалюты № 2»

«Если вы думаете о BTC и покупаете его каждую неделю больше, чем Ethereum, то естественно транзакций в сети будет больше. Но количество транзакций не объективный показатель. Ведь Bitcoin превосходит „эфир“ по стоимость и по количеству активных кошельков. Однако, если вы посмотрите на развитие Ethereum, то скорость роста количества его кошельков и транзакций за последние пару лет намного опередила BTC, и это действительно полезно для развития индустрии. Это говорит, что цена „эфира“ при таком развитии — оптимальная».
Глава Real Vision заявил, что по-прежнему более оптимистично настроен в отношении Ethereum, чем Bitcoin. По его словам, другие крупные альткоины тоже должны в конечном итоге превзойти лидера рынка.
«Если вы верите, что будущее за технологией блокчейна, тогда все пространство цифровых активов должно превзойти безопасное убежище, такое как Bitcoin. Сообщество сейчас находится в экспоненциальном восходящем тренде и принимает все криптопространство, а не только Bitcoin. Со временем альткоины должны превзойти его, это так очевидно», — заявил эксперт.
Все дело в моделях внедрения сети, говорит макроэкономист. Как только криптосообщество это поймет, оно сможет освободить свой разум от нарративов, которые отделяют Bitcoin от всех других криптовалют, убеждает Пал.
По материалам: cryptos.tv
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