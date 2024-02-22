Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото) — Finance.ua
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Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)

Технологии&Авто
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Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)
Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)
Итальянское кузовное ателье Zagato представило новый проект AGTZ Twin Tail. Спорткар выпустят лимитированной серией из 19 автомобилей и будут продавать по высокой цене в 650 000 евро. О нем рассказали на сайте Zagato.
В основе Zagato AGTZ Twin Tail лежит относительно недорогое авто — купе Alpine A110 от Renault. Для него создали совершенно новый необычный кузов.
Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)

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Дизайн Zagato AGTZ Twin Tail выполнен в гоночной стилистике Alpine A220 1968 года. У него схожий вытянутый силуэт и большие каплевидные фары.
Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)
Но самая интересная деталь авто — его съемная задняя часть. Секцию длиной 30 см можно быстро демонтировать и сделать Zagato AGTZ Twin Tail.
Такое решение — отсылка к тому же Alpine A220. Дело в том, что спорткар имел две версии: длинную для скоростных автодромов и короткую — для более медленных трасс с большим количеством поворотов. Собственно поэтому модель и назвали Twin Tail («две кормы»).
Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)
Характеристики Zagato AGTZ Twin Tail пока не раскрывают. Стандартный Renault Alpine A110 оборудован 1,8-литровым турбомотором, развивающим от 252 до 300 л. с., в зависимости от модификации.
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По материалам:
Фокус
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