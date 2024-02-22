Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото) — Finance.ua

Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото) Сегодня 22:47 — Технологии&Авто

Эксклюзив за 650 000 евро: представлен самый дорогой Renault в истории (фото)

Итальянское кузовное ателье Zagato представило новый проект AGTZ Twin Tail. Спорткар выпустят лимитированной серией из 19 автомобилей и будут продавать по высокой цене в 650 000 евро. О нем рассказали на сайте Zagato.

В основе Zagato AGTZ Twin Tail лежит относительно недорогое авто — купе Alpine A110 от Renault. Для него создали совершенно новый необычный кузов.

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Дизайн Zagato AGTZ Twin Tail выполнен в гоночной стилистике Alpine A220 1968 года. У него схожий вытянутый силуэт и большие каплевидные фары.

Но самая интересная деталь авто — его съемная задняя часть. Секцию длиной 30 см можно быстро демонтировать и сделать Zagato AGTZ Twin Tail.

Такое решение — отсылка к тому же Alpine A220. Дело в том, что спорткар имел две версии: длинную для скоростных автодромов и короткую — для более медленных трасс с большим количеством поворотов. Собственно поэтому модель и назвали Twin Tail («две кормы»).

Характеристики Zagato AGTZ Twin Tail пока не раскрывают. Стандартный Renault Alpine A110 оборудован 1,8-литровым турбомотором, развивающим от 252 до 300 л. с., в зависимости от модификации.

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Фокус По материалам:

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