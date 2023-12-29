Экс-сотрудники Apple и создатели ChatGPT готовят уникальный смартфон — Finance.ua

Экс-сотрудники Apple и создатели ChatGPT готовят уникальный смартфон Сегодня 22:52 — Фондовый рынок

Экс-сотрудники Apple и создатели ChatGPT готовят уникальный смартфон

Бывшие топ-менеджеры Apple, заручившись поддержкой главы OpenAI Сэма Альтмана, готовят уникальный смартфон для эпохи нейросетей.

Ожидается, что он будет радикально отличаться от смартфонов, которые сегодня доступны на рынке, сообщает издание Bloomberg.

Журналисты напомнили, что в 2019 году один из создателей iPhone, Джонни Айв, покинул компанию Apple и организовал свой стартап LoveFrom. С тех пор он заручился поддержкой разработчика ChatGPT, а накануне «завербовал» ключевого сотрудника Apple Танга Тана, отвечавшего за дизайн iPhone, Apple Watch и различных аксессуаров.

Сам Джонни Айв проработал в Apple почти 30 лет и участвовал в создании ряда культовых устройств, включая планшеты и компьютеры. Однако в 2019 году специалист покинул компанию, чтобы сосредоточиться на собственном проекте. По данным Bloomberg, теперь Айв участвует в создании гаджета, который может перевернуть мир технологий, как это сделал iPhone в 2007 году.

Что именно это будет за устройство, не сообщается, но известно, что бывшие сотрудники Apple будут отвечать за дизайн и аппаратную составляющую, а Сэм Альтман предоставит необходимое программное обеспечение. Последний также уговорил главу SoftBank Group Corp Масайоси Сона сделать многомиллиардные инвестиции в новую компанию.

Напомним, незадолго до этого другие экс-сотрудники Apple основали стартап Humane, который в ноябре 2023 года представил «смартфон будущего» — без экрана и размером с пейджер. Информация озвучивается через динамик или транслируется на ладонь через проектор.

УНІАН По материалам:

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