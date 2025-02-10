Экс-депутат Киевсовета пытается сбежать из Украины после разоблачения земельной схемы — НАБУ Сегодня 14:33 — Криминал

Правоохранители разыскивают бывшего депутата Киевского городского совета, который считается руководителем преступной организации по завладению столичной землей.

Подозреваемый пытается сейчас найти путь, чтобы покинуть территорию Украины.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Киевсовета, бизнесмене Денисе Комарницком.

Набу и САП провели масштабную операцию по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Разоблачена и прекращена деятельность преступной организации во главе с известным медийно бывшим депутатом Киевского городского совета.

В НАБУ уточнили, что разоблачили преступную организацию в Киевсовете, которая незаконно выводила землю через фиктивные сооружения. Задержано 7 человек, среди которых высокопоставленные должностные лица и депутаты, предотвратили хищение участков стоимостью 83,7 млн ​​грн.

УНН По материалам:

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