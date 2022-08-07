Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты — Минфин — Finance.ua
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Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты — Минфин

Казна и Политика
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Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты — Минфин
Экономика Украины показывает не очень утешительные результаты — Минфин
Украинская экономика на сегодняшний день демонстрирует не очень утешительные результаты, что, в свою очередь, приводит к таким негативным явлениям, как рост инфляции.
Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил заместитель министра финансов Александр Кава.
По его словам, на экономику негативно повлияло и то, что многие предприятия прекратили работать, а украинцы выехали за границу из-за войны.
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«Экономика, к сожалению, показывает не очень утешительные результаты, потому что многие предприятия прекратили работу из-за боевых действий или сократили работу из-за расторжения цепочек поставок сырья и цепочек сбыта продукции. Также многие наши сограждане выехали за пределы Украины и не могут работать. При таких условиях наша страна вынуждена функционировать, и, к сожалению, не все так положительно складывается, как бы нам это хотелось», — отметил Кава.
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Замминистра добавил, что помощь союзников позволяет Украине балансировать бюджет и выполнять свои обязательства.
«Мы очень активно работаем с нашими внешними партнерами, которые оказывают Украине поддержку в виде грантов, кредитов, чтобы балансировать наш бюджет, чтобы государство могло выполнять обязательства в первую очередь перед военными и производить социальные выплаты», — сказал Кава.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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