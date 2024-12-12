Экономика Украины демонстрирует очень высокую устойчивость — австрийский эксперт — Finance.ua
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Экономика Украины демонстрирует очень высокую устойчивость — австрийский эксперт

Казна и Политика
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Экономика Украины демонстрирует очень высокую устойчивость — австрийский эксперт
Экономика Украины демонстрирует очень высокую устойчивость — австрийский эксперт
Украинская экономика демонстрирует высокую устойчивость, но ключевым остается продолжение поддержки со стороны международных партнеров.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сказал директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр.
«Украина снова и снова удивляет нас тем, насколько она устойчива. К примеру, показатели экспорта производителей автокомпонентов в Западной Украине — это просто невероятно», — прокомментировал ситуацию один из ведущих экономистов Австрии.
Также он указал на большие объемы экспорта зерна по Черному морю, который Украина осуществляет невзирая на попытки рф установить блокаду.
«Украина, безусловно, демонстрирует очень высокую устойчивость, несмотря всё то, что происходит в стране», — подчеркнул Фельбермайр.
В то же время, по его словам, макрофинансовая ситуация в Украине не выглядит обнадеживающей и ключевым вопросом является продолжение экономической помощи со стороны партнеров Украины.
«Все зависит от того, каким будет дальнейшее развитие войны. И здесь очень многое зависит от того, что происходит в США», — отметил директор Австрийского института экономических исследований.
Важным вопросом, отметил он, остается борьба с коррупцией в Украине: «Нужно сделать гораздо больше и установить гораздо большее доверие с внешним миром».
Комментируя ситуацию в российской экономике, Фельбермайр указал на то, что, несмотря на нынешнюю относительную стабильность в долгосрочной перспективе, в рф ожидаются значительные проблемы.
«Военная экономика означает, что люди работают над созданием танков и ракет вместо того чтобы производить мебель, одежду или продукты питания. Часть экономики рф работает не в пользу россиян, а производит вооружение, которое затем взрывается в Украине. И это отнюдь не полезная экономика», — заявил он.
По словам экономиста, чтобы сделать санкции Запада против рф более эффективными, нужно, чтобы их поддержали другие страны, в частности КНР, Индия, Турция.
По материалам:
Укрінформ
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