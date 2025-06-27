Экономика США сокращается быстрее, чем ожидалось — Finance.ua

Экономика США сокращается быстрее, чем ожидалось Сегодня 21:36 — Мир

Экономика США сокращается быстрее, чем ожидалось

Министерство торговли США пересмотрело темпы роста ВВП крупнейшей экономики мира за первый квартал в сторону снижения на фоне сокращения потребительских расходов, причем отрицательная динамика превысила ожидания.

Об этом идет речь в сообщении The Hill со ссылкой на последний отчет Министерства торговли США.

«ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем последний отчет Минторговли», — отмечается в сообщении.

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Экономисты ожидали, что цифра остается неизменной — на уровне 0,2%, однако были вынуждены констатировать рост негативной динамики.

Согласно новому анализу, ВВП сократился в первом квартале преимущественно из-за снижения потребительских расходов и роста импорта перед введением таможенных тарифов президентом Трампом. Причем потребительские расходы снизились главным образом в сферах отдыха и транспорта.

Как сообщалось, Федеральная резервная система США также снизила свой прогноз по росту американской экономики в текущем году. В частности, в обнародованном в июне прогнозе ФРС рост ВВП оценивался на уровне 1,4% в 2025 году по сравнению с 1,7%, прогнозируемыми в марте. Всемирный банк также предусматривает рост экономики США до 1,4% в текущем году на фоне последних изменений, введенных администрацией Соединенных Штатов.

Укрінформ По материалам:

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