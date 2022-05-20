Экономика Словакии более других в ЕС пострадала от войны россии против Украины — Finance.ua
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Экономика Словакии более других в ЕС пострадала от войны россии против Украины

Сегодня 10:45Мир
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Словацкая экономика больше остальных стран ЕС пострадала от российского вторжения в Украину.
Об этом свидетельствуют данные сравнения февральского и майского макроэкономических прогнозов Еврокомиссии, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.
Ожидается, что ВВП Словакии в 2022 году вырастет на 2,3% согласно прогнозу Комиссии, опубликованному 19 мая.
Однако прогнозы роста в феврале указывали на рост на 5%, что является самым большим пересмотром во всем ЕС. В Чехии, Латвии, Эстонии и Германии прогноз роста снизился на 2%.
«Перспективы Словакии омрачены последствиями военной агрессии россии против Украины, которая вызывает сильный шок поставок», — заявила Комиссия.
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«Ожидается, что резкий рост цен на энергоносители и сырьевые товары повысит производственные затраты и снизит покупательную способность домохозяйств, что замедлит рост», — отмечается в отчете.
Еврокомиссия ожидает, что экономика ЕС в целом, вероятно, вырастет только на 2,7% в этом году, что на 1,3% ниже, чем предполагалось до войны.
По материалам: Європейська правда
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