Экономика рф рискует перегреться — Bloomberg Сегодня 18:00

Экономика рф рискует перегреться — Bloomberg

Правительство россии повысило свой прогноз роста экономики на 2024 год. Фактически новый прогноз ВВП москвы на уровне 2,8% соответствует последнему прогнозу МВФ в 3,2%.

Bloomberg пишет, что сильный рынок труда и быстрый рост заработной платы помогают стимулировать потребительские расходы. При этом, по данным МВФ, «есть некоторые признаки перегрева», поскольку безработица находится на рекордно низком уровне.

Почему санкции не работают

Эксперт Александр Исаков пояснил, что санкции в отношении российских энергоресурсов не такие жесткие, как против Венесуэлы и Ирана, потому что Запад пытается сдержать дальнейший рост цен на нефть.

Кроме того, некоторые ограничения ввели в 2014 году после вторжения в Крым, и россия уже амортизировала эти расходы. При этом он отметил, что некоторые крупные транснациональные корпорации не покинули российский рынок.

Также эксперт отметил, что российские домохозяйства сохраняют уверенность благодаря напряженному рынку труда. В настоящее время уровень безработицы составляет 2,8%. Кроме того, Исаков отметил, что добровольный призыв в армию с денежными стимулами позволил сохранить спокойствие населения.

Будет ли российская экономика продолжать расти

Ограниченность рынка труда действительно является побочным эффектом бюджетных расходов, связанных с войной, частично финансируемых за счет экспорта энергоносителей. Москве необходимо, чтобы цены на нефть оставались на нынешнем уровне в 90 долларов за баррель, чтобы сохранить баланс бюджета.

МВФ ожидает, что в следующем году рост замедлится до 1,8% и предупредил, что потенциальные темпы роста россии упали примерно до 1,25% с 1,7% до войны. Отмечается, что это означает, что доход на душу населения в россии больше не может приближаться к западноевропейскому уровню в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Санкции против россии — есть ли эффект

Запад продолжает бомбить экономику россии санкциями, пытаясь наказать за агрессию против Украины. Долгое время официальный кремль открыто высмеивал западные экономические ограничения.

23 марта издание Bloomberg писало, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО «Совкомфлот», из-за риска, связанного с санкциями.

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УНІАН По материалам:

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