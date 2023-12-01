Экономика Франции теряет темпы роста, но инфляция замедляется — Finance.ua
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Экономика Франции теряет темпы роста, но инфляция замедляется

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Французская экономика в третьем квартале неожиданно сократилась до 0,1%, однако в ноябре инфляция замедлилась больше, чем ожидалось.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно данным французского статистического агентства Insee, в третьем квартале ВВП Франции упал на 0,1%. Также инфляция за ноябрь снизилась до самого низкого уровня с начала прошлого года и составила 3,8%. В октябре она составила 4,5%.
Пересмотр ВВП указывает на более слабый рост в еврорегионе, чем прогнозировалось. Соответственно, обе крупнейшие экономики ЕС сейчас потерпели спад, и, по прогнозам Бундесбанка, Германия вообще находится в рецессии.
Кроме того, инфляция во Франции снижалась медленнее, чем в других странах Европы, поскольку правительство частично сняло ограничения на расходы на электроэнергию. Однако другие компоненты корзины продолжали снижаться. В ноябре инфляция в сфере услуг замедлилась до 2,7% с 3,2% в октябре, а рост цен на промышленные товары снизился до 1,9% с 2,2%.
По материалам:
Економічна Правда
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