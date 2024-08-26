Экономика еврозоны получила сильный толчок от олимпиады в Париже — Finance.ua

Экономика еврозоны получила сильный толчок от олимпиады в Париже Сегодня 09:33

Экономика еврозоны получила сильный толчок от олимпиады в Париже, www.fattiretours.com

Экономика еврозоны получила неожиданно сильный толчок от Парижской олимпиады, ускорившей рост частного сектора до самых быстрых темпов за последние три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что сводный индекс менеджеров по закупкам S&P Global подскочил до 51,2 в августе с 50,2 в июле, превысив даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков.

Индикатор сферы услуг поднялся до самого высокого уровня с апреля, хотя спад производства в регионе углубился.

Отмечается, что еврозоне будет трудно сохранить свой сильный импульс в первом полугодии — несмотря на спортивный сюрприз. Аналитики ожидают лишь незначительный рост экономики Германии в течение всего 2024 года.

Слабость континента усилила призывы к Европейскому центральному банку снова снизить процентные ставки в следующем месяце после первого снижения в июне.

Инфляция ускорилась в июле, а цены на продукцию частного сектора региона выросли в августе.

Рынки внимательно следят за индексами деловой активности, поскольку они публикуются в начале месяца и хорошо показывают тенденции и переломные моменты в экономике. Будучи скорее мерой широты изменений в производстве, чем глубины, индексы деловой активности иногда бывает сложно непосредственно соотнести с квартальным ВВП.

Економічна Правда По материалам:

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