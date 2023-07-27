Экономика демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны и в этом году вырастет на 2,9% - НБУ — Finance.ua

Экономика демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны и в этом году вырастет на 2,9% - НБУ Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Экономика демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны и в этом году вырастет на 2,9% - НБУ

Рост внутреннего спроса способствовал дальнейшему восстановлению экономической активности. Однако экономику ограничивали постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы «зернового коридора» и разрушение инфраструктурных объектов. Отрицательно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В то же время фактические результаты I квартала оказались лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз. Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг.

Прогноз

В последующие годы экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года. Экспорт будет возобновляться активнее после налаживания морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры.

Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Весомую роль в стимулировании экономики и дальше будет играть мягкая фискальная политика. Учитывая это, НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году — на 6,8%.

Благодаря ритмичной внешней помощи международные резервы Украины к концу июня достигли исторического рекорда — 39 млрд дол. США. Благодаря внешней поддержке правительство имело возможность покрывать значительный дефицит бюджета без обращения за эмиссионным финансированием.

Ожидается, что по итогам этого года международная помощь достигнет 42 млрд долларов.

Международная поддержка остается очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Так, учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере 37 млрд дол.

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