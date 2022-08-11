Экономические потери от временной оккупации рф Крымского полуострова составили $135 млрд — ЦЭС Сегодня 12:48 — Казна и Политика

Экономические потери от временной оккупации рф Крымского полуострова составили $135 млрд — ЦЭС

По подсчетам экспертов, экономические потери от временной оккупации российской федерацией Крымского полуострова составили $135 млрд или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

К таким выводам пришли в исследовании Центра экономической стратегии, сделанном по заказу Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым и при поддержке Международного фонда «Возрождение».

Оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав российскую федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы причастных к оккупации субъектов в Украине или даже за рубежом. Иски от Украины как государства, государственных и частных компаний и отдельных граждан поданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, Страсбург), Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд (оба в Гааге), Международный трибунал по морскому праву (Гамбург), а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.

«Это первая комплексная оценка потерь Украины от временной оккупации рф Крымского полуострова, хотя еще в 2016 году по результатам парламентских слушаний Верховная Рада рекомендовала Кабинету Министров разработать методики определения убытков», — говорит Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии.

Первоначальная оценка, сделанная Минюстом в 2014 году и учитывавшая не все факторы, составила $106 млрд.

$135 млрд — это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на Крымском полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением ($42,7 млрд), потери частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), потери государства ($14 млрд) и местных громад ($1,7 млрд).

В оценку Центра экономической стратегии не включены макроэкономические последствия временной оккупации Крымского полуострова, ведь их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий российской федерации в отношении Украины. Следовательно, это только минимальная доказанная оценка экономических потерь Украины.

Среди полезных ископаемых в Крыму наибольшую ценность представляют энергетические. В частности, на морском шельфе возле Крыма разведаны немалые залежи углеводородов, более перспективные, чем залежи на суше (не на полуострове, а в Украине в целом), которые уже начали истощаться. Но и залежи известняка (как для металлургии, так и для строительства) тоже представляют немалую ценность.

Из-за оккупации Крыма Украина потеряла около 4,5% своей общей площади, что соответствует 27 тыс. км, или 2,7 млн га. Но не всю эту площадь можно оценить в денежных метриках. В частности, 20% площади занимают горы, еще 8% — водоемы. По методике исследования ЦЭС цена земли сельскохозяйственного назначения в Крыму может быть оценена в $4 тыс. за гектар, а общая стоимость 755 тыс. га посевных площадей составляет около $3 млрд.

Украинцы могли потерять почти 935 тысяч квартир, что составляет 49 млн квадратных метров. До временной оккупации полуострова средняя стоимость квадратного метра жилья составляла эквивалент $873. Таким образом, общая рыночная стоимость крымского жилья на тот момент достигала почти $43 млрд. С этого времени цены на жилье выросли. В течение первого года после оккупации в долларовом измерении жилье подорожало на 50%, а в течение следующих пяти лет еще на 12%.

Частные собственники активов в Крыму, которых насчитывалось 20 тыс. предприятий, потеряли активы на сумму $18,488 млрд. Среди утраченных отраслей — генерация и распределение электроэнергии, распределение газа, перерабатывающая промышленность, строительство, часть рекреационного комплекса, другие виды услуг. Кроме прямых потерь, были косвенные, связанные с разрушением или искажением цепочек стоимости и транспортных коридоров.

Активы государственных компаний, зарегистрированных непосредственно в Крыму до временной оккупации, по состоянию на начало 2014 года составили $2,7 млрд. Среди крупнейших — энергетические компании Черноморнефтегаз и Феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами, объекты транспортной инфраструктуры (морские торговые и рыбные порты). Особенностью региона является наличие крупных государственных оздоровительных заведений и аграрных/пищевых предприятий (например, государственными были «Массандра», «Новый свет», «Магарач», а также Симферопольский и Севастопольский винные заводы).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.