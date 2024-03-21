Экономические ожидания украинцев значительно ухудшились: что стало причиной — Finance.ua

Экономические ожидания украинцев значительно ухудшились: что стало причиной Сегодня 13:37 — Личные финансы

Индекс потребительских настроений украинцев в феврале 2024 уменьшился на 6,2 пункта и составил 70,2 п. Уменьшились все составляющие индикатора, кроме Индекса текущего личного материального положения.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 50 п., что на 2 п. ниже уровня этого показателя в январе. Индекс экономических ожиданий уменьшился на 9,1 п. и составляет 83,7 п.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 10,1 п. и составляет 128,4 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,9 п. и составляет 181,8 п. 146 п.

«Зимний период завершается ухудшением показателей потребительских настроений. При этом по двум показателям негативная динамика существенна и статистически значима — наблюдается падение Индекса потребительских настроений и Индекса экономических ожиданий. Кроме этого, выросли негативные ожидания по безработице. В целом, показатели уверенности и ожиданий ухудшаются, но текущее положение без существенных изменений», — комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Справка Finance.ua:

Напомним, по опросу Центра Разумкова, в январе 2024 года 32% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 52% - как не плохой и не хороший, 12,5% - как хороший;

при этом 11% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны — 9%);



доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 38%;



еще 40% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает затруднения.



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