«Экономическая холодная война»: Орбан сделал заявление из-за пошлин на электромобили КНР Сегодня 11:44

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае введения пошлин на китайские электромобили Евросоюз вступит с КНР в «экономическую холодную войну». Об этом пишет Bloomberg

Отмечается, что в пятницу государства-члены ЕС должны проголосовать за введение таможенных пошлин до 45% на китайские электромобили, и это решение в дальнейшем может обострить напряженные отношения с Пекином.

По данным издания, Орбан заявил на государственном радио, что дополнительные пошлины являются «огромной угрозой» для Венгрии, которая значительно зависит от экспорта немецких электромобилей, работающих на китайских аккумуляторах.

Орбан сказал, что на этой неделе в течение двух дней венгерское правительство работало над концепцией «экономического нейтралитета», направленной на поддержание прочных экономических связей с восточными экономиками, такими как Китай. При этом венгерский премьер отметил, что эти связи между странами планируется сохранить, даже если мировая экономика «распадется на блоки».

Напомним, недавно в москве заявили, что россия должна подготовиться к затяжной конфронтации с США. По словам заместителя министра иностранных дел рф Сергея Рябкова, россия полна решимости, а конфликт сейчас «набирает самую опасную фазу».

Западные СМИ написали, что такое происходит из-за войны в Украине, которая длится 2,5 года. Эта война, развязанная рф, спровоцировала самую серьезную конфронтацию между россией и Западом со времен Карибского кризиса 1962 года, который считается самым близким к развязыванию ядерной войны между двумя сверхдержавами — СССР и США — во время так называемой «холодной войны».

УНІАН По материалам:

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