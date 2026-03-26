ЕЦБ введет стандарты для цифрового евро летом 2026 года

Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует ввести технические стандарты для дальнейшей интеграции цифрового евро (CBDC) летом 2026 года.

Об этом заявил член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне.

Он подчеркнул важность инициативы по сохранению валютного суверенитета Европы, а также отметил, что идет техническая разработка проекта.

Основные направления работы над цифровым евро

Чиполлоне выделил четыре основных направления работы над цифровым евро:

инклюзивность и доступность. По его словам, люди с ограниченными возможностями, например слабовидящие, не должны попасть в «цифровую финансовую изоляцию»;

стимулирование инноваций. ЕЦБ продолжает работать над тем, как цифровой евро может стимулировать разработку новых продуктов и услуг путем предложения единой платежной платформы;

интеграция CBDC в платежную систему. Это подразумевает разработку стандартов для поставщиков услуг и операторов, а также формирование механизма, обеспечивающего совместное использование национальных валют и цифрового евро;

пилотный проект. Суть инициативы состоит в тестировании возможностей CBDC в реальных условиях, но в контролируемой среде. В начале марта стартовал отбор контрагентов, готовых принять участие в песочнице.

Сроки

«К лету мы планируем объявить о европейских стандартах, которые будем использовать для цифрового евро. После этого мы будем тесно сотрудничать с участниками рынка, чтобы помочь им подготовиться к внедрению этих новых стандартов в платежные терминалы в кратчайшие сроки», — заявил чиновник.

Чиполлоне заявил, что завершение создания новых стандартов позволит поставлять терминалы и платежные приложения с уже встроенными необходимыми установками. Это обеспечит поставщикам услуг простой переход к использованию CBDC.

Также он отметил, что контрагенты, которые пройдут отбор, будут уведомлены в конце июня 2026 года. Пилот, в свою очередь, стартует во второй половине 2027 года и продлится, вероятно, 12 месяцев.

