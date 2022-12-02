ЕЦБ: Текущая стабилизация курса Bitcoin — это его последнее «дыхание» Сегодня 19:14 — Финтех и Карты

ЕЦБ: Текущая стабилизация курса Bitcoin — это его последнее «дыхание»

С пика, достигнутого в ноябре прошлого года, курс BTC упал на 76%. До банкротства FTX цена актива стабилизировалась на уровне $20 тысяч, сейчас — $17 тысяч. Для многих это показатель того, что скоро рецессия сменится подъемом, но в ЕЦБ считают иначе.

30 ноября в блоге организации вышла статья под названием «Последний рубеж Bitcoin». В нем Ульрих Биндзайл и Юрген Шааф описывают пессимистичный сценарий развития ситуации, в основе которого лежит один тезис — BTC теряет свою актуальность. Вот о чем идет речь в статье.

«Биток» так и не нашел своего применения в сфере юридических транзакций

С момента создания актив позиционируется как общедоступное и децентрализованное платежное средство. Но специфика Bitcoin, его основные недостатки и особенности делают «монету» малопригодной для транзакций между контрагентами.

Такие переводы дорогие и медленные. Кроме того, для их проведения требуются дополнительные посредники в лице провайдеров услуг. Поэтому, по мнению экспертов ЕЦБ, BTC никогда не использовали для крупных легальных сделок и не будут использовать.

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С 2010 актив приобрел откровенно спекулятивный характер. Большие «киты», например, Майкл Сейлор из MicroStrategy, позиционируют его как хедж-вложение. Но BTC — это риск-актив, который не подходит как инвестиция для большинства владельцев капитала.

Он не приносит определенных дивидендов (акции) или потока денежных средств (рента от недвижимости). Также Bitcoin не применяется в производстве (товары или продукты) и не генерирует определенные социальные блага (золото).

Любой прирост капитала от BTC зависит от повышения стоимости актива, что свойственно спекулятивным инструментам. А рост этого «пузыря» продиктован исключительно притоком новых средств.

На ранних этапах становления и развития актива манипуляции крупных игроков более заметны. Bitcoin-промоутеры используют различные уловки для того, чтобы расширить охват аудитории, что, в некоторых случаях, приводит к «взрывному» росту. Сейчас такие действия проходят скрыто от аудитории.

Одним из наиболее значимых рычагов влияния на потенциальных клиентов являются крупные корпорации. До сих пор, несмотря на крипто-зиму, некоторые венчурные фонды продолжают инвестировать в Bitcoin. Ярким примером того, что такая стратегия может быть бездумной, стал Three Arrows Capital.

Регулирование не означает одобрения власти

Только в США количество крипто-лоббистов утроилось с 2018 по 2021 год, со 115 человек до 320. Некоторые из них стоят за самыми громкими крипто-законами в отдельных штатах.

В качестве примера приведем Бенкмана-Фрида. На фоне его падения поползли слухи, что бывший генеральный директор FTX «запустил руки» не только в Конгресс, но и в SEC. Позже это опровергли, но подобные сплетни не появляются на пустом месте.

Но для того, чтобы действия лоббистов имели эффект, нужна определенная отдача. Действительно, порой законодатели способствовали притоку капитала, продвигая громкие проекты, благодаря которым формировалось ясное мнение — «Bitcoin представляет собой просто еще один класс активов».

Но регуляторы не слепы. Они осознают риски от интеграции криптовалюты. Именно поэтому после банкротства FTX призывы усилить нормативное давление в этой области звучат все громче.

Кроме того, трансформационные процессы в законодательном поле протекают очень медленно. И если ЕС добился реализации крупного пакета (MICA), то в США это поле остается «непаханым».

Инновационный характер не добавляет Bitcoin преференций

BTC основан на базе блокчейна. И характер этой технологии сформировал ложное представление о том, что Bitcoin, как инновация, нуждается в защите в правовом поле. Действительно, блокчейн представляет определенный потенциал, но эта ценность ограничена.

Да и перспективность технологии не является причиной прибавления стоимости продукта на практике. Поэтому у Bitcoin нет «щита» от надзора регуляторов, и в будущем он не появится.

Более того, угроза нормативного давления побудила поставщиков услуг упростить доступ к BTC для розничных клиентов. Появление «фирм-однодневок» и размытие института услуг на практике означает только то, что актив стал ненадежным.

Также сюда следует добавить и тот факт, что экосистема Bitcoin — огромный загрязнитель для окружающей среды. В год сфера BTC-майнинга потребляет энергии столько же, сколько вся экономика Австрии. И это без учета гор аппаратных отходов.

И это не показатель неэффективности системы, это ее особенность. Это один из гарантов целостности и децентрализованного характера экосистемы.

С учетом всего этого шанс на то, что BTC получит протекцию от власти, крайне низок. Следовательно, дальнейшее развитие нормативной базы в этой сфере будет направлено только на ограничение и снижение рисков для инвесторов.

Репутационные риски никто не отменял

В своей статье эксперты ЕЦБ приходят к выводу, что Bitcoin не подходит ни для инвестиций, ни для оплаты товаров или услуг. Это служит предпосылкой, которая фактически ставит крест на узаконивании актива.

Это, а также возможные репутационные потери от продвижения инвестиций в BTC, служат барьером для крупных финансовых контрагентов. Угроза дополнительных убытков не перекрывает краткосрочную прибыль от колебаний курса на подъеме рынка.

Фактически авторы статьи приходят к выводу, что Bitcoin исчерпал себя. Текущая стадия его развития — это максимум, на который способен актив в этой форме. Следовательно, текущая стабилизация курса — это фикция, «передышка» на пути отнюдь не к подъему, а к затяжному пику.

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