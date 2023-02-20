ЕБРР инвестирует $25 миллионов в индустриальный парк во Львове — Finance.ua
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ЕБРР инвестирует $25 миллионов в индустриальный парк во Львове

Фондовый рынок
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Европейский банк реконструкции и развития станет владельцем 35% акций львовского индустриального парка М10 и инвестирует в него 24,5 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
Банк констатирует, что полномасштабная война россии против Украины привела к перекрытию логистических путей в Украину и из нее, а также внутри страны. Неопределенность морских путей для импорта и экспорта придает важности сухопутным маршрутам в и из ЕС через Запад Украины, а также складским мощностям для товаров.
Следовательно, ЕБРР принял решение проинвестировать во львовский индустриальный парк М10, разрабатываемый компанией Dragon Capital Томаша Фиалы (владеет изданием «Украинская правда»). М10 расположен в 60 км от украинско-польской границы и «обеспечит новые промышленные и логистические складские помещения, необходимые для обеспечения постоянной гуманитарной и экономической деятельности в Украине как во время войны, так и в период послевоенного восстановления», — говорят в ЕБРР.
Общая сумма инвестиций составляет до 24,5 млн долларов в проект общей стоимостью 70 млн долларов. Из них до 5,5 млн долларов будет инвестировано в завершение первого этапа проекта. Реализация Фазы 1, прерванная полномасштабным российским вторжением в Украину в феврале, возобновилась летом 2022, а завершение строительства первого складского комплекса площадью 14 400 квадратных метров ожидается во второй половине 2023 года.
«Инвестиции ЕБРР во Львовский индустриальный парк восполняют дефицит финансирования, вызванный неблагоприятной рыночной конъюнктурой, и соответствуют позиции Банка по отношению к Украине и его общей реакции на кризис», — добавляют в банке.
В октябре президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо пообещала, что ЕБРР выделит до 3 млрд евро в период 2022-23 годов, чтобы помочь украинскому бизнесу и экономике продолжать функционировать. В 2022 году ЕБРР направил в Украину 1,7 млрд евро и мобилизовал еще 200 млн евро через банки-партнеры.
По материалам:
Економічна Правда
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