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EBA призывает усилить работу над специальными условиями CBAM для Украины

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Потери украинского экспорта через CBAM могут возрасти с 372 млн долларов США в 2026 году до 1,754 млрд долларов США в 2030 году.
Потери украинского экспорта через CBAM могут возрасти с 372 млн долларов США в 2026 году до 1,754 млрд долларов США в 2030 году.
Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство активизировать переговоры с Европейской Комиссией и государствами-членами ЕС по специальным условиям применения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для Украины.
Об этом сообщается на сайте ЕБА.
По оценкам GMK Center, потери украинского экспорта через CBAM могут возрасти с 372 млн. долларов США в 2026 году до 1,754 млрд. долларов США в 2030 году. Потенциальные потери ВВП к 2030 году оцениваются в 7,248 млрд. долларов США. Особые риски касаются металлургической отрасли, сокращение экспорта которой в ЕС может достичь 1,75 млрд. долларов США к 2030 году.

Как CBAM влияет на украинский бизнес

Дополнительная нагрузка на бизнес усугубляется ростом стоимости CBAM-сертификатов: в третьем квартале 2026 года она составляет 82,32 евро за тонну CO₂.
Кроме того, возможное расширение сферы действия механизма на дополнительную продукцию с высоким содержанием стали и алюминия создает риски для новых категорий украинского экспорта.
В этой связи Европейская Бизнес Ассоциация предлагает сосредоточить дальнейшую работу на двух основных направлениях: разработке специального режима CBAM для Украины и пересмотре отдельных правил его применения к украинской продукции.
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Какие специальные условия CBAM предлагают для Украины

Стратегическое направление — разработка специального режима применения CBAM для Украины в соответствии с Регламентом (ЕС) 2023/956. А именно:
  • во время действия военного положения — временно отсрочить выполнение финансовых обязательств по CBAM с последующим их погашением через верифицированные проекты декарбонизации и модернизации;
  • после окончания войны и интеграции Украины в EU ETS — направлять соответствующие поступления от CBAM в специальный фонд для финансирования таких проектов.
Для этого предлагается регулярные консультации между Минэкономики и представителями бизнеса, чтобы совместно сформировать предложения для переговорной позиции Украины.

Какие изменения предлагают для украинской промышленности

Практическое направление — пересмотр дефолтных показателей выбросов украинской металлургической и цементной продукции, разработка механизмов подтверждения фактических выбросов в условиях военного времени и освобождения украинского цемента и цементного клинкера от учета косвенных выбросов.
Такой подход позволит минимизировать негативное влияние CBAM на украинскую промышленность, сохранить экспортные возможности и инвестиционный потенциал предприятий и обеспечить условия для декарбонизации и постепенной интеграции Украины в европейскую климатическую систему.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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