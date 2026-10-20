EBA призывает усилить работу над специальными условиями CBAM для Украины

Потери украинского экспорта через CBAM могут возрасти с 372 млн долларов США в 2026 году до 1,754 млрд долларов США в 2030 году.

Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство активизировать переговоры с Европейской Комиссией и государствами-членами ЕС по специальным условиям применения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM) для Украины.

Об этом сообщается на сайте ЕБА.

По оценкам GMK Center, потери украинского экспорта через CBAM могут возрасти с 372 млн. долларов США в 2026 году до 1,754 млрд. долларов США в 2030 году. Потенциальные потери ВВП к 2030 году оцениваются в 7,248 млрд. долларов США. Особые риски касаются металлургической отрасли, сокращение экспорта которой в ЕС может достичь 1,75 млрд. долларов США к 2030 году.

Как CBAM влияет на украинский бизнес

Дополнительная нагрузка на бизнес усугубляется ростом стоимости CBAM-сертификатов: в третьем квартале 2026 года она составляет 82,32 евро за тонну CO₂.

Кроме того, возможное расширение сферы действия механизма на дополнительную продукцию с высоким содержанием стали и алюминия создает риски для новых категорий украинского экспорта.

В этой связи Европейская Бизнес Ассоциация предлагает сосредоточить дальнейшую работу на двух основных направлениях: разработке специального режима CBAM для Украины и пересмотре отдельных правил его применения к украинской продукции.

Какие специальные условия CBAM предлагают для Украины

Стратегическое направление — разработка специального режима применения CBAM для Украины в соответствии с Регламентом (ЕС) 2023/956. А именно:

во время действия военного положения — временно отсрочить выполнение финансовых обязательств по CBAM с последующим их погашением через верифицированные проекты декарбонизации и модернизации;

после окончания войны и интеграции Украины в EU ETS — направлять соответствующие поступления от CBAM в специальный фонд для финансирования таких проектов.

Для этого предлагается регулярные консультации между Минэкономики и представителями бизнеса, чтобы совместно сформировать предложения для переговорной позиции Украины.

Какие изменения предлагают для украинской промышленности

Практическое направление — пересмотр дефолтных показателей выбросов украинской металлургической и цементной продукции, разработка механизмов подтверждения фактических выбросов в условиях военного времени и освобождения украинского цемента и цементного клинкера от учета косвенных выбросов.