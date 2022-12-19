Джонсон работает над созданием фонда для поддержки украинского агросектора — Finance.ua

Джонсон работает над созданием фонда для поддержки украинского агросектора Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ищет возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора — планирует работать над созданием фонда для поддержки сельского хозяйства.

Об этом он заявил во время онлайн-встречи с главой общественного объединения «Всеукраинский аграрный Совет» (ВАС) Андреем Дикуном, сообщает пресс-служба ВАС.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в украинском агросекторе, усугубление мирового продовольственного кризиса и возможные варианты сотрудничества, в частности, создание международного фонда поддержки украинских аграриев», — говорится в сообщении.

"Мы поддерживаем украинцев и хотим помочь, прежде всего — экономическим восстановлением и отстройкой Украины. Я считаю, что Украина — это невероятная страна, у которой поразительная экономика.

Мы приложили много усилий, чтобы начала действовать зерновая сделка, чтобы продолжался экспорт украинского зерна из Одессы, и теперь ищем возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора", — заявил Джонсон.

Отмечается, что потенциальная помощь украинскому агросектору может напоминать ленд-лиз.

"Миру нужно, чтобы Украина производила больше еды. Нам требуется больше калорий в Африке. Это настоящая проблема. Я буду рассматривать разные возможности, но считаю, что это должен быть проект, созданный в сотрудничестве с другими правительствами.

Нам понадобится общий фонд для поддержки украинского сельского хозяйства в трудные времена, но с пониманием того, что эти средства будут возвращены. То есть это своего рода ленд-лиз, который американцы сделали во время войны, чтобы помочь Великобритании и немцам", — предложил экс-премьер-министр Великобритании.

Результатом встречи стала договоренность о предоставлении украинской стороной детального отчета о состоянии и первоочередных потребностях аграрной отрасли и дальнейшем продолжении переговоров, добавили в ВАС.

Економічна Правда По материалам:

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