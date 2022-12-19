Джонсон работает над созданием фонда для поддержки украинского агросектора — Finance.ua
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Джонсон работает над созданием фонда для поддержки украинского агросектора

Казна и Политика
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ищет возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора — планирует работать над созданием фонда для поддержки сельского хозяйства.
Об этом он заявил во время онлайн-встречи с главой общественного объединения «Всеукраинский аграрный Совет» (ВАС) Андреем Дикуном, сообщает пресс-служба ВАС.
«Стороны обсудили текущую ситуацию в украинском агросекторе, усугубление мирового продовольственного кризиса и возможные варианты сотрудничества, в частности, создание международного фонда поддержки украинских аграриев», — говорится в сообщении.
"Мы поддерживаем украинцев и хотим помочь, прежде всего — экономическим восстановлением и отстройкой Украины. Я считаю, что Украина — это невероятная страна, у которой поразительная экономика.
Мы приложили много усилий, чтобы начала действовать зерновая сделка, чтобы продолжался экспорт украинского зерна из Одессы, и теперь ищем возможности для дальнейшего содействия развитию украинского агросектора", — заявил Джонсон.
Отмечается, что потенциальная помощь украинскому агросектору может напоминать ленд-лиз.
"Миру нужно, чтобы Украина производила больше еды. Нам требуется больше калорий в Африке. Это настоящая проблема. Я буду рассматривать разные возможности, но считаю, что это должен быть проект, созданный в сотрудничестве с другими правительствами.
Нам понадобится общий фонд для поддержки украинского сельского хозяйства в трудные времена, но с пониманием того, что эти средства будут возвращены. То есть это своего рода ленд-лиз, который американцы сделали во время войны, чтобы помочь Великобритании и немцам", — предложил экс-премьер-министр Великобритании.
Результатом встречи стала договоренность о предоставлении украинской стороной детального отчета о состоянии и первоочередных потребностях аграрной отрасли и дальнейшем продолжении переговоров, добавили в ВАС.
По материалам:
Економічна Правда
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