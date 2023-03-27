Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото) — Finance.ua
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Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)

Технологии&Авто
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Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)
Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)
В интернет попали фото нового Geely Atlas Cool. Компактный кроссовер презентуют в апреле на автошоу в Шанхае и он станет преемником модели Coolray. Об этом сообщает сайт Autohome.
Новый Geely Atlas Cool (в Китае он известен как Bouye Cool) кардинально изменился внешне. Его угловатый дизайн выполнен в духе старшего Geely Atlas Pro второго поколения. У авто высокий капот и изогнутая оконная линия. Широкая решетка радиатора сочетается с Т-образными диодными фарами.
На фото попал спортивный вариант S с обвесом и 18-дюймовыми дисками. Также китайский кроссовер заметно подрос в размерах.
Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)

Габариты Geely Atlas Cool 2023:

  • длина — 4510 мм;
  • ширина — 1865 мм;
  • высота — 1650 мм;
  • колесная база — 2700 мм.
Салон Geely Atlas Cool еще не показали, но известно, что кроссовер получит виртуальную панель приборов и большой тачскрин портретного формата. За доплату предложат проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Двигатель Volvo и цена как у Duster: рассекречен новый компактный кроссовер Geely (фото)
Кроссовер Geely Atlas Cool дебютирует с 1,5-литровым бензиновым турбомотором Volvo на 184 л. с. и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже в линейке может появиться гибридная версия. Цена базовой модели составит менее 15 000 долларов, то есть авто будет стоить на уровне Renault Duster.
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По материалам:
Фокус
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