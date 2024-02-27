Двухлетний максимум: стоимость биткойна достигла $57 000 — Finance.ua

Двухлетний максимум: стоимость биткойна достигла $57 000
Во вторник биткойн достиг своего двухлетнего максимума после того, как криптовалюту приобрел один из крупных инвесторов, тогда как конкурент поменьше — Ether — превысил $3200 впервые с 2022 года.
Об этом сообщает Reuters.
За две сессии биткойн вырос более чем на 10%. Утром его цена поднялась до $57 036, это самый высокий показатель с конца 2021 года. Ether поднялся до $3275, что является самым высоким показателем с апреля 2022 года.
Это произошло после заявления криптоинвестора и разработчика программного обеспечения MicroStrategy о том, что компания недавно приобрела около 3000 биткойнов на сумму 155 миллионов долларов.
Популярности биткойна как крупнейшей криптовалюты по рыночной стоимости недавно также способствовало одобрение в США биржевых фондов (ETF), инвестирующих в биткойны. В понедельник объемы торгов в некоторых из этих фондов резко возросли, а фирмы, связанные с криптовалютами, тоже поднялись.
Как сообщал Укринформ, в начале этого года в США Комиссия по ценным бумагам и биржам впервые одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткойны.
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