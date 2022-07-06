Двойной валютный курс: убийца бизнеса, который спасает украинскую экономику — Finance.ua

Двойной валютный курс: убийца бизнеса, который спасает украинскую экономику Сегодня 12:27 — Валюта

Двойной валютный курс: убийца бизнеса, который спасает украинскую экономику

Ситуация на валютном рынке своим двойным курсом пугает сегодня всех украинцев. Потери на разнице официального и фактического курса ощущают все: от рядовых украинцев, ФЛП, получающих доходы в валюте, так и бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность.

Официальная стоимость доллара в 29,55 гривен на 6 гривен меньше фактической и это уменьшает доходы на 17 (!) процентов. Такая ситуация удручает всех и постепенно убивает украинский бизнес, который всеми силами пытается не только выжить, но и пополнить государственную казну своими налогами и отчислениями.

При сегодняшних военных реалиях сохранить в Украине бизнес, удержав весь кадровый штат, это чрезвычайная задача. Обидно, что это усложняется еще дополнительными потерями в 17% от разницы в валютных курсах.

Для информационного спасения мы подготовили Третий Всеукраинский валютный форум , который состоится 28 июля.

В рамках форума Вы посмотрите на ситуацию на валютном рынке глазами Регулятора, который будет представлять Алексей Лупин — директор Департамента открытых рынков Нацбанка, и расскажет о планах НБУ по учетной ставке и перспективам повышения инвестиционной привлекательности нашей Украины.

Что класть в копилку: гривна — доллар — евро? — одна из тем дискуссионной панели форума по теме: «Прогноз валютного курса на ближайшие времена. Как отразятся на гривне гонки доллара и евро?», которая состоится с участием:

Алексея Лупина — НБУ;

Елены Коробковой — Председателя Совета НАБУ;

Антона Коваленко — директора департамента рынков капитала ПриватБанка;

Эмала Бахтари — директора Департамента продажи финансовых инструментов Райфайзен Банка Украина;

Виталия Шапрана — главы комиссии по банковскому анализу Украинского общества финансовых аналитиков, кандидат экономических наук;

Юрия Рененко — начальника управления казначейских операций Банка Кредит Дніпро;

Алексея Козырева — финансового аналитика, который всегда максимально точен в своих расчетных прогнозах валютного курса.

Военные ориентиры, влияющие на валютный курс, мы видим в ежедневном потоке военных новостей, а как их распознавать, анализировать, чтобы знать дальнейшую траекторию движения валютной стрелки, расскажет Виталий Шапран.

Посмотреть на валютные ограничения как защитный механизм украинской экономики мы сможем с Сергеем Фурсой — заместителем директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital, который также предоставит анализ рисков, угрожающих финансовой устойчивости Украины.

Программой валютного форума также предусмотрены следующие вопросы:

Внешние валютные операции: практические программы для расчетов и переводов в иностранной валюте, продиктованные военными реалиями;

Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности в период войны;

Нюансы заключения договоров о расчетах в иностранной валюте в войну;

Особенности таможенного оформления в войну;

Импортно — экспортные операции: ограничения и варианты выживания;

Налогообложение: проблемы, недостатки и серые пятна в налоговых льготах;

Развитие рынка криптовалют глазами банкира: альтернатива классическим расчетам в валюте или временная химера. Планы банковских учреждений по операциям с криптой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.