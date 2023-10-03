Двойная зарплата не помогает: чиновники рф почему-то панически боятся работать в Украине — Finance.ua

Двойная зарплата не помогает: чиновники рф почему-то панически боятся работать в Украине Сегодня 17:21 — Личные финансы

Российские чиновники не хотят устраиваться на работу в оккупированных регионах Украины, несмотря на обещания более высокой заработной платы, из-за страха перед ВСУ.

Как сообщает Insider со ссылкой на открытые данные росСМИ, угроза новых украинских контрнаступлений в аннексированных регионах, включая Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, заставила российских чиновников неохотно соглашаться на работу там.

В сентябре 2022 года президент страны-агрессора путин подписал указ об официальной аннексии четырех украинских регионов с планами приблизить их к россии и платить их сотрудникам двойную зарплату. Однако, как говорится в материале, более высокая зарплата не компенсирует риски, с которыми сталкиваются оккупанты.

С конца прошлого года Украина вернула себе часть Восточной Украины. По данным издания, также было убито неустановленное количество российских чиновников, в том числе был убит Алексей Катериничев, назначенный россией чиновник в Херсоне.

В то же время неназванный российский чиновник, назначенный на министерскую должность в одном из оккупированных регионов, сообщил изданию, что увольнение с должности считается «дезертирством», за которое грозит до 10 лет лишения свободы.

Чтобы восполнить кадровый дефицит, кремль проводит предвыборные соревнования по образцу конкурса «Лидеры россии», который рассматривается как трамплин для карьерного роста российских чиновников.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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