Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн — Finance.ua
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Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн

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Двоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млнДвоих жителей США обвинили в создании криптовалютной пирамиды на $44 млн
Суд в США обвинил жителей штатов Орегон и Иллинойс и связанные с ними компании в присвоении $44 млн посредством организации фиктивной схемы инвестирования в криптовалютные фонды.
Об этом сообщили в CFTC.
По данным ведомства, с 2017 года Сэм Иккурти, известный как Шринивас И Рао, и Равишанкар Авадханам создали три компании якобы для привлечения инвестиций.
Потенциальным клиентам Ikkurty Capital, Rose City Income Fund и Seneca Ventures обещали до 62% годовой прибыли. Злоумышленники рекламировали проект в том числе с помощью видеороликов на YouTube. По факту все три компании работали по принципу финансовой пирамиды.
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В общей сложности им удалось привлечь не менее $44 млн от 170 людей.
Как сообщили в CFTC, большую часть полученных средств Иккурти и Авадханам распределили в качестве прибыли среди участников пирамиды. Еще $18 млн обвиняемые перевели на собственные счета. Часть средств с помощью офшорной организации предположительно попали на неназванную иностранную криптовалютную биржу.
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Федеральный суд штата Иллинойс заморозил указанные активы и назначил временного управляющего для возвращения средств пострадавшим.
Очередное слушание по делу назначено на 25 мая. CFTC намерена взыскать с подсудимых штрафы и наложить постоянный запрет на торговлю, регистрацию и будущие нарушения Закона о товарных биржах с их стороны.
По материалам: Forklog
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