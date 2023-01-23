Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира — Finance.ua
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Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира

Казна и Политика
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Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира
Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира, bank.gov.ua
Две украинские памятные монеты вошли в 10 лучших монет мира по итогам престижного международного монетного конкурса «Монета года» и победили в номинациях «Лучшая монета о современном событии» и «Самая художественная монета года».
Об этом сообщается на сайте НБУ.
«Украинские монеты рассказывают миру о нашем свободном независимом государстве, праве на существование и территориальной целостности которого сейчас мы отстаиваем на поле боя. Мы благодарны международным экспертам за внимание к Украине и высокую оценку наших памятных монет, это очень ценно для нас. Гордимся этой победой и благодарим художников, которые помогают нам создавать монетные произведения искусства — с выразительным, самобытным дизайном и уникальной национальной тематикой», — прокомментировал заместитель Председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.
Монета из нейзильбера номиналом в 5 гривен «К 30-летию независимости Украины» стала самой художественной монетой года. Она посвящена принятию Верховной Радой Украины 24 августа 1991 года исторического документа — Акта провозглашения независимости Украины.
Серебряная монета номиналом в 10 гривен «25 лет Конституции Украины» победила в номинации «Лучшая монета о современном событии».
Она посвящена 25-летию принятия Конституции Украины — главного источника национального права и одного из якорей украинской идентичности.

Справка Finance.ua:

  • международный конкурс «Монета года» ежегодно проводит авторитетное нумизматическое издание World Coin News при поддержке The Journal of East Asian Numismatics. В этом году конкурс состоялся в 40-й раз. Международные эксперты определяли победителей среди почти 2300 монет из 40 стран мира, выпущенных в 2021 году. На первом этапе было отобрано 100 лучших монет (по 10 монет в каждой из 10 номинаций), в число которых попали семь украинских памятных монет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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